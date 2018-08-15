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Cezayirli partilerden Buteflika'ya destek girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:29 | Son Güncelleme

Cezayir'de 15 parti, sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığına aday olmasını desteklemek için girişim başlattı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de mecliste fazla ağırlığı bulunmayan 15 parti, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığına aday olmasını desteklemek için girişim başlattı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, iktidardaki koalisyonun ortağı partilerin yer almadığı 15 parti, başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenleyerek, "İstikrar ve reform çerçevesinde süreklilik" adı altında siyasi bir girişim başlattıklarını açıkladı.

Girişimin Cumhurbaşkanı Buteflika'nın programını desteklemeyi ve beşinci dönemde de aday olması için çağrıda bulunmayı hedeflediği belirtildi.

Cumhuriyetçi Ulusal İttifakı (ANR), Ulusal Uzlaşı Hareketi, Kerame partilerinin de aralarında bulunduğu söz konusu girişimi başlatan partilerin toplamda 462 sandalyeli parlamentoda 25 sandalyeye sahip olduğu aktarıldı.

İktidarda bulunan ve daha önce Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığı adayı olmasını desteklediklerini açıklayan Ulusal Demokratik Birlik Partisi ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) bu girişim içerisinde yer almadı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları tartışmaları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, Nisan 2019'da yapılması beklenen seçimlerde olası adaylığı kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların bir kez daha aday olması çağrılarına karşılık tutumunu henüz açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı cumhurbaşkanına görevi bırakması çağrısı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir parti

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