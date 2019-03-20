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Cezayirli sufi şeyhlerden Buteflika'nın "onurunun korunması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

Cezayirli sufi şeyhlerden Buteflika'nın "onurunun korunması" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de sufi tarikat şeyhleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın "onurunun korunması" çağrısı yaptı.

Sufi şeyhler, "Ülkedeki son durumlarla ilgili Cezayir tekkelerinden ortak bildiri" başlığında bir bildiri yayımlayarak, devlet erkanına ve halka bazı tavsiyelerde bulundu.

Cezayir Din İşleri Bakanı Muhammed İsa'nın sosyal medya hesabı Facebook'tan paylaştığı bildiride, "Cezayir'in parlayan resmini çizen" halk hareketinden övgüyle bahsedilirken, "fazilet sahibi" olarak nitelenen Cumhurbaşkanı Buteflika'nın onurunun korunması çağrısı yapıldı.

Bildiride, ülkenin faydasının gözetilmesi, vatanın içinde bulunduğu krizden çıkması için en kısa zamanda yapıcı diyalog başlatılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca Cezayirlilerin talep ettiği siyasi rejime geçişin, ülkenin tehlikelerden uzak tutulması için kaos içerikli bir geçiş değil, kurumsal bir geçiş olması gerektiği kaydedildi.

Bildiride imzası bulunan şeyhlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayir'de etkinliğe sahip tekkeler ve dini tarikatlar, 1999'da göreve geldiğinden bu yana Buteflika'yı destekleyen tutumuyla biliniyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir sufi

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