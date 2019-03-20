Cezayir'de etkinliğe sahip tekkeler ve dini tarikatlar, 1999'da göreve geldiğinden bu yana Buteflika'yı destekleyen tutumuyla biliniyor.

Ayrıca Cezayirlilerin talep ettiği siyasi rejime geçişin, ülkenin tehlikelerden uzak tutulması için kaos içerikli bir geçiş değil, kurumsal bir geçiş olması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, ülkenin faydasının gözetilmesi, vatanın içinde bulunduğu krizden çıkması için en kısa zamanda yapıcı diyalog başlatılması gerektiği vurgulandı.

Sufi şeyhler, "Ülkedeki son durumlarla ilgili Cezayir tekkelerinden ortak bildiri" başlığında bir bildiri yayımlayarak, devlet erkanına ve halka bazı tavsiyelerde bulundu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

