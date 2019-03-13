Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve halka çağrı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından önceki gün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Ramtan Lamamra göreve başladı.

Dışişleri Bakanlığı'nda görevi devralmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lamamra, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın Cezayir diplomasisine önem verdiğini söyledi.

Lamamra, "Biz, ulusal ordu ve güvenlik kurumları gibi ülkeye hizmet etmekle yükümlüyüz. Hepimizin dikkatli ve uyanık olması, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın direktiflerine uyması gereken bir aşamadan geçiyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Lamamra, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada ise muhalefetin ya da halk hareketinden temsilcilerin hükümete katılımıyla ilgili bir sorun olmadığını belirtti.

Bununla ilgili şu aşamada bir müzakere yapılmadığını aktaran Lamamra, "Muhalefetten veya toplumdan hükümete katılmak isteyen herkese çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Parlamentonun feshedilmesinin uzak olduğunu söyleyen Lamamra, devlet kurumlarının, cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılana kadar çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.