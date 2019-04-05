Bilayz başkanlığındaki Anayasa Konseyi, yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvuruları, aday listesinin açıklanması, cumhurbaşkanının görevden alınması ve seçim sonucunun açıklanması gibi kritik görevler üstleniyor.

Üç 'B'den biri, Buteflika'nın istifa dilekçesini sunduğu Anayasa Konseyi'nin başında bulunan Tayyib Bilayz. Bilayz, bu göreve şubat ayında Buteflika tarafından atanmıştı.

Cezayir'de Buteflika, 20 yıllık cumhurbaşkanlığının ardından kitlesel halk gösterileri karşısında ordunun "muhtırası" sonucunda görevinden istifa etti. Ancak, Buteflika'nın istifasından önce aldığı kararlarla devletin zirvesine yerleştirdiği isimler, Cezayir sokaklarında tepki toplamaya devam ediyor.

CEZAYİR (AA) - ENES CANLI - Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından devletin üst kademelerindeki müttefiklerinin de temizlenmesi için "Üç 'B' gitmeli" sloganıyla sokağa iniyor.

- Başbakan Bedevi'nin de istifası isteniyor

Buteflika'nın istifasından bir gün önce onayladığı eski İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin kurduğu hükümet de göstericilerin hedefinde yer alıyor. Anayasaya göre geçiş hükümetinin yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar görevde kalması gerekiyor.

Aynı şekilde, geçici olarak Cumhurbaşkanlığını üstlenen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih de Buteflika döneminde göreve gelen isimlerden biri.

Parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi'nin üçte biri atanmış isimlerden oluşuyor. Bin Salih, 2002 yılından beri bu görevi yürütüyor ve Buteflika'nın müttefiki olduğu ifade ediliyor.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir kliğin yönettiği halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Hatta Cezayirliler, bu kliği "Güç" diye isimlendiriyordu.

Protestolar sırasında televizyonda heyecanla konuşan gencin yerel lehçeyle bu kliğe işaretle sarf ettiği "Hepsini temizlemek lazım" sözü, göstericiler tarafından protestolara devam etmek için gerekçe gösteriliyor.

Başkent Cezayir'de protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'nda bugün binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

