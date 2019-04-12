Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı sokakta

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in başkentinde güvenlik güçleri, ülkenin geçiş dönemi liderlerine karşı yapılan kitlesel gösterilere göz yaşartıcı gaz ve güç kullanarak müdahale etti.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen, gösteriler sekizinci cumasında yüz binlerin katılımıyla devam etti.

Göstericiler, öğlen saatlerinden itibaren başkentin çeşitli meydanlarında toplanmaya başlayarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana doğru yürüdü.

Cezayir bayraklarının yanı sıra Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesi yönündeki yerel lehçeyle söylenen "Hepsini temizleyin", sloganını sıkça kullandı.

Göstericiler, "Yaşasın Cezayir, hepsini temizleyin", "Vatan bizim vatanımız" gibi sloganlar atarken, Buteflika'nın istifasından sonraki geçiş dönemi liderlerini hedef alan ve kalıcı reform taleplerini içeren pankartlar, dövizler ve resimler taşıdı.