HABER

Cezayirliler "kara dönemin" geri dönmesinden korkmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde sona eren 90'lardaki kanlı "kara dönem"in geri döneceği endişeleri protestoculara gerçekçi gelmiyor - Mühendis İssam Bumeza: "Cezayir'de 90'ları yaşayan nesil değişti. İnsanlar ayrı bir bilince uğraştı. Karanlık dönemi yeniden yaşamamız mümkün değil" "Cezayir'de güç diye isimlendirilen rejim, birçok katmandan oluşuyor. Bu herkes tarafından biliniyor. Buteflika son dönemde adeta bu rejimin bir kuklası gibiydi" - Üniversite Öğrencisi Sarah Bilhalil: "Değişim belki yıllar, on yıllar alabilir ama ileriye doğru adım attık artık geri dönüşü yok"

CEZAYİR (AA) - ENES CANLI - Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yönetimi sırasında sona eren 90'lardaki kanlı "kara dönem"in geri dönmesi yönündeki endişeler, protestolara katılan Cezayirlilere inandırıcı gelmiyor.

Cezayir'de yaklaşık bir aydır süren kitlesel gösteriler karşısında ordunun yumuşak müdahalesi sonucunda, Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıl önce başlayan dört dönemlik cumhurbaşkanlığı birkaç gün önce sona erdi.

Protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'nda ise hala bazı göstericiler gün içinde toplanmaya, sloganlar atmaya ve dövizler taşımaya devam ediyor.

Güvenlik güçleri barışçıl seyreden gösterilerin etrafında bekliyor ancak müdahale etmiyor. Meydana yakın bazı dükkanların vitrinlerinde, Cezayir bayrakları, bayraklarla süslenmiş yerel kıyafetler satılıyor.

Cezayir'de Buteflika'nın istifası sonrasındaki ilk cuma gününde kutlamaların yanı sıra devletin zirvesinde ve yönetiminde köklü değişim talebiyle geniş katılımlı gösterilerin yapılması bekleniyor.

Ülkenin resmi medyasında ise Cezayir'in 90'larda yaşadıkları "kara dönem" şeklinde nitelendirilerek, buna ilişkin endişeler dile getiriliyor.

- Cezayir'in "karanlık dönemi"

Cezayir'in 1988 yılında yaşanan kitlesel protestoların ardından açılım olarak planlanan çok partili sistem denemesi maalesef "kara dönem" isimli yılların kapısını araladı.

Cezayir'de 1990'lı yıllarda yapılan seçimlerde İslami Selamet Cephesi'nin (FIS) zafere doğru gitmesi sonucunda, ordu ve rejim seçimleri iptal etti. Cezayir, İslami gruplar ve güvenlik birimleri arasında on yıl boyunca sürecek 200 bin cana mal olacak kanlı ve kirli bir iç savaşa sürüklendi.

Cezayir'de 1999 yılında cumhurbaşkanı seçilen Buteflika ise bu dönemi sonlandıran isim olarak anıldı.

Başlattığı ulusal uzlaşı planı, genel af gibi adımların yanı sıra, dış politikada Batı ile uzlaşı ve ekonomik entegrasyon gibi atılımlar yapan Buteflika'nın adı "kara dönem" şeklinde nitelenen 90'ları noktalayan isim olarak Cezayir resmi tarihine yazıldı.

- Göstericiler 90'ların hayaletlerinden korkmuyor

Cezayir'de Buteflika'nın sonunu getiren protestolar sırasında ordunun ve rejimin, "ayaklanmaların 90'ların karanlık dönemini geri getirmemesi" mesajı öne çıktı.

Bugün nüfusun yüzde 60'tan fazlasının 30 yaş veya altı olduğu ifade edilen Cezayir'de, sokağa dökülenler karanlık dönemin geri gelmesi endişelerini gerçekçi bulmadıklarını vurgularken, yaşanan değişimi olumlu gördüklerini anlattı.

Arap coğrafyasında, insanlarla siyaset konuşurken, muhataplarının kulaklarına ne kadar eğildikleri, seslerinin tonunu düşürdükleri ve ne sıklıkla çevreyi kontrol ettiklerinden, rejimlerin otoriterlik seviyesi anlaşılır. Bazı ülkelerde bu seviye o kadar yüksektir ki insanlar siyaset konusunu açmak bile istemez.

Eskiden kamusal alanda ülke meselelerini konuşmaktan imtina eden Cezayirliler için ülkenin içinden geçtiği son birkaç aylık dönemin ardından bu durum değişmişe benziyor.

Cezayirli Mühendis Visam Bumeza (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir'de 90'ları yaşayan nesil değişti. İnsanlar ayrı bir bilince ulaştı. Karanlık dönemi yeniden yaşamamız mümkün değil." dedi.

Cezayir rejiminin, kara dönemi sonlandırmak istediğinde Buteflika'yı öne sürdüğünü ve Buteflika'nın da rejimin istediği değişimi Cezayir'e getirdiği yorumunu yapan Bumeza, Buteflika'nın rejim tarafından "ülkeye barış getiren bilge lider" gibi yansıtılması tezine katılmadığını paylaştı.

Bumeza, Buteflika'nın Cezayir rejiminin sadece vitrini yani görünen kısmı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Cezayir'de güç diye isimlendirilen rejim, çok katmanlardan oluşuyor. Bu herkes tarafından biliniyor. Buteflika son dönemde adeta bir kukla gibiydi. Ama yine de protestolar sonucunda istifa etmesi ileriye doğru bir adım."

Butefika'nın göreve getirdiği ve son yıllarda güvenlik bürokrasisini emrine verdiği Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, Buteflika'yı görevden uzaklaştırmasına dair ise Bumeza, yüzünde gülümsemeyle "Bu da kaderin cilvesi." ifadelerini kullandı.

- "Cezayir'in liderleri zamana yenik düşecek"

Cezayir'in güneyindeki Bicaye kentinden üniversite öğrencisi Sarah Bilhalil (27) ise bugünün Cezayirlilerinin 90'lardan farklı koşullara sahip olduğu değerlendirmesini yaptı.

Cezayir'in 1963'teki bağımsızlık döneminden bugüne ülkeyi yöneten neslin giderek yaşlandığı ve sonunda zamana yenik düşecekleri yorumunu yapan Bilhalil, "Değişim belki yıllar, on yıllar alabilir ama ileriye doğru adım attık artık geri dönüşü yok." diye konuştu.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Üniversite öğrencilerinden anlamlı destekÜniversite öğrencilerinden anlamlı destek
Batman’ın ilk kadın köy muhtarıBatman’ın ilk kadın köy muhtarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.