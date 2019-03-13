HABER

CEZAYİRLİLERLE SURİYELİLER FATİH'TE KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Cinayete neden olan kavga olayının bir bilardo salonu girip girmeme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Suriye uyruklu şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Molla Gürani mahallesi, Yekta Efendi Sokak üzerinde 5 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanarak ağır yaralanmış Hıçhan Zuozat (29) ve Façhıl Sadouk Bouzıanne (28)'yi ağır yaralı olarak buldu. Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Hıçhan Zuozat hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerden Basıl E.(25), 8 Mart 2019 tarihinde yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler Ömer R.(19), Musa R.(23) ve Ali K.(18)'de gözaltına alındı.
Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin öldürüp yaraladıkları kişilerle bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle kavgalı olduğu tespit edildi. Birbirlerini "bu bölgede dolaşmayın" diye tehdit eden iki grubun daha öncede kavga ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Basıl E., Ömer R. ve Ali K.'nin tutuklandığı diğer şüphelinin ise serbest kaldığı belirtildi.

Görüntü dökümü:
----------------------
-Güvenlik kamerası
-Cinayet olayından sonra kaçış anlarını gösteren kamera görüntüleri
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyorDiyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor
Öğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyorÖğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara'da ByLock operasyonu

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset başkasına ait çıktı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset...

Alevler gökyüzüne yükseldi! Gören oraya koştu

Alevler gökyüzüne yükseldi! Gören oraya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.