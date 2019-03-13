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Cezayirlilerle Suriyeliler Fatih'te kavga etti 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

FATİH'te Cezayir uyruklu bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- FATİH'te Cezayir uyruklu bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Cinayete neden olan kavga olayının bir bilardo salonu girip girmeme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Suriye uyruklu şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Molla Gürani mahallesi, Yekta Efendi Sokak üzerinde 5 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanarak ağır yaralanmış Hıçhan Zuozat (29) ve Façhıl Sadouk Bouzıanne (28)'yi ağır yaralı olarak buldu. Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Hıçhan Zuozat hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerden Basıl E.(25), 8 Mart 2019 tarihinde yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler Ömer R.(19), Musa R.(23) ve Ali K.(18)'de gözaltına alındı. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin öldürüp yaraladıkları kişilerle bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle kavgalı olduğu tespit edildi. Birbirlerini "bu bölgede dolaşmayın" diye tehdit eden iki grubun daha öncede kavga ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Basıl E., Ömer R. ve Ali K.'nin tutuklandığı diğer şüphelinin ise serbest kaldığı belirtildi.

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Cezayirlilerle Suriyeliler Fatih'te kavga etti 1 ölü 1 yaralıCezayirlilerle Suriyeliler Fatih'te kavga etti 1 ölü 1 yaralı
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