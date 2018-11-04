Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Türkiye’nin cinsellikte çağ atladığını da söyelyen Ersöz, “İnsanlar Avrupa’ya gidip geliyor. İki ay yurtdışında kalıp çok şey öğrenebiliyor. Mesela swinger (eş değiştirme) ilişkiler; her yerde barları var. Özellikle eğitim seviyesi yüksek eşler hafta sonları o tip yerlere gidiyorlar. Bence sorun yok. Eşler buna müsaitse, bu tip ilişkiler evliliğin ömrünü uzatabilir” diye konuştu.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Cezmi Ersöz, yeni kitabı 'Şizofren Aşkın Günlükleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki cinsellik konusunda da konuşan Ersöz’ün açıklamaları şöyle:

İnsanlar artık cinselliği konu eden kitaplara mı ilgi gösteriyor?

İnsanların neye ilgi duyduklarını hesaplayarak bir eser yaratılamaz. Dört yıldır kitap yazmıyordum. Yaşadıklarım, karşılaştıklarım ve tecrübelerim bana bu kitabı yazdırdı. Okuruma karşı çıplak olmayı seçtim. Tutucu bir toplumda yaşıyoruz. Yazdıklarımdan dolayı çok tepki alacağımı biliyorum. Ama bu tutuculuğun arkasında insanların çok farklı şeyler yaşadığını da düşünüyorum.

Kitaptaki çift, sık sık aralarına farklı cinsel yönelimlerden (kadın, gay, travesti) partnerler alarak grup seks yapıyor. Bu deneyimler aslında sizin yaşadığınız şeyler mi?

Evet! Hayal ettim dersem dürüst olamam. Grup sekse dahil oldum. Zaman zaman buna benzer deneyimlerim oldu. Yaşamasaydım zaten yazamazdım.

Tanınan bir yazar olarak böyle deneyimler için hiç tereddüt yaşamadınız mı?

Yaşadım tabii. Ama dert sadece haz değil, özellikle erkeklerde!

Ne peki?

Ben ve tanıdığım birçok erkek şefkati cinsellik yaşayarak elde ediyor. Çocukluğunda yaşamadığı şefkati ten yoluyla almak gibi bir şey.

Eşinizin ve çevrenizin tepkilerinden korkmuyor musunuz?

Eşimle ayrı yaşıyoruz. Bu deneyimler eşimden önce yaşadığım şeyler.

Bu kadar bahsetmişken, Türklerin cinsellikle ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?