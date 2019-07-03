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Cezvede değil fincanda pişiriyor, siparişlere yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

BURSA'da çay ocağı işleten Murat Ömür'ün, Arnavut kökenli müşterisinin özel isteği üzerine yapmaya başladığı 'İsli Kahve', farklı lezzetiyle beğenildi.

Cezvede değil fincanda pişiriyor, siparişlere yetişemiyor

İsmail Hakkı SEYMEN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da çay ocağı işleten Murat Ömür'ün, Arnavut kökenli müşterisinin özel isteği üzerine yapmaya başladığı 'İsli Kahve', farklı lezzetiyle beğenildi.
Bursa Fidan Han’da ikinci kuşak çay ocağı işletmecisi Murat Ömür, 20 yıl önce Arnavut bir müşterisinin özel isteği üzerine Türk kahvesini fincanda pişirmeye başladı. Farklı lezzeti ve sunumuyla bölgedeki esnafın da ilgisini çeken kahveye talep her geçen gün arttı. Fincanda pişen kahve son olarak, ünlü internet fenomeni gurme Ömür Akkor’un dikkatini çekti. Kahveyi beğendiğini takipçileriyle paylaşan Akkor fincanda pişirilen kahveye ‘İsli Kahve’ ismini verdi. Böylece adını bulan kahvenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin birçok ilinden Fidan Han’a akın etti.
'KAHVENİN DE BİZİM DE UFKUMUZ AÇILDI'
‘İsli Kahve’ yapmayı 10 yıl önce Ahmet Zümrüt’ten öğrendiğini belirten Murat Ömür, "10 yıl önce böyle bir kahvenin varlığından haberdar değildik, Arnavut kökenli esnafımız Ahmet Zümrüt bizim ufkumuzu açtı. Bir gün elinde fincanıyla geldi ve 'Ben bundan sonra böyle bir kahve istiyorum' dedi. Babam da sağolsun kimseyi kırmaz, onun istediği kahveyi onun tarifiyle pişirdi. Biz bu kahveyi ilk olarak Ahmet ağabeyimize özel yapıyorduk ancak sunumu gören esnafın talebi üzerine herkesin talebini yerine getirmeye çalıştık. Böylece bizim de önümüz açıldı. Bir nevi kahvenin de bizim de ufkumuz açıldı" dedi. Kahve yapılırken cezve ve kaşık kullanmadıklarının altını çizen Ömür, kahveye tadını fincanın verdiğini söyledi. Fincanların yurt dışından geldiğini ifade eden Murat Ömür, "Bu kahvenin en büyük özelliği cezve ve kaşık kullanılmaması. Bu fincanlar kahveyi, şekeri tadında alıyor, biz karıştırmıyoruz. Soğuk suyla kısık ateşte pişiriyoruz. Fincan senin verdiğini değil, alabildiğini alıyor. Bu kahve lezzetini de buradan alıyor. Ateşe dayanıklı porselen bardaklarda yapıyoruz. Kahve, istediği gibi kısık ateşte pişiyor" diye konuştu.
Müşterilerin kahveyi özellikle isli bardakta istediğini beliren Ömür, "Kahveyi fincanda direkt pişirdiğimiz için fincanın etrafında kararmalar oluyor, biz bu kararma insanları rahatsız eder diye düşündük. Ancak yeni fincanları kullandığımızda insanlar, 'Bu kahve ‘İsli Kahve’ değil biz o kahveden istiyoruz' diyorlar. Aynı kahve dediğimizde inanmayan müşterilerimiz de oldu. ‘İsli Kahve’ olarak tanıdıkları için fincanların değişmesinde bile bir şeyler aradılar. Ama sonra sürekli gelmeye başladıklarında tepkiler azaldı. Onlar bize inandı, biz de onlara inandık" diye konuştu.
‘İSLİ KAHVE’NİN ADI İNTERNET FENOMENİ GURME'DEN
‘İsli Kahve’ye adını internet fenomeni gurme Ömür Akkor’un verdiğini söyleyen Murat Ömür, "Ömür Akkor gelip kahvemizin tadına bakmış ve beğenmiş. Bu kahvenin ismi ‘İsli Kahve’ olacak dedi ve öyle oldu. Müşterilerimiz de bunu böyle tanıdılar ve çevrelerine önerdiler" dedi.

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Cezvede değil fincanda pişiriyor, siparişlere yetişemiyorCezvede değil fincanda pişiriyor, siparişlere yetişemiyorCezvede değil fincanda pişiriyor, siparişlere yetişemiyorCezvede değil fincanda pişiriyor, siparişlere yetişemiyor

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