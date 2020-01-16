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  4. ÇGC'den Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına kınama:

ÇGC'den Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına kınama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

"Mısır polisinin yaptığı uygulama hukuki olmadığı gibi aynı zaman da basın özgürlüğüne bir saldırıdır" - "ÇGC olarak basın özgürlüğüne yönelik bu girişimi kınıyor, gözaltına alınan ve hayatlarından endişe ettiğimiz AA Kahire ofisi çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz"

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Esendemir, ÇGC'nin yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hukuk normlarının hiçe sayılarak AA'nın Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin uygulamasının basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerden bağımsız olarak bu uygulamanın kabul edilemeyeceğini bildiren Esendemir, şunları kaydetti:

"Mısır polisinin yaptığı uygulama hukuki olmadığı gibi aynı zaman da basın özgürlüğüne bir saldırıdır. Olayın üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen gerek AA Genel Müdürlüğüne, gerekse de çalışanların ailelerine haber verilmemesi, dört AA çalışanının nereye götürüldüğünün bildirilmemesi, uluslararası hukuk normlarına da aykırıdır. İnsan hak ve özgürlüklerine yönelik bu çirkin girişime bir an önce son verilmeli, AA'nın Kahire ofisinde çalışanların bir an önce özgürlüklerine kavuşması sağlanmalıdır. ÇGC olarak basın özgürlüğüne yönelik bu girişimi kınıyor, gözaltına alınan ve hayatlarından endişe ettiğimiz AA Kahire ofisi çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
adana baskın ÇGC Kahire kınama

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