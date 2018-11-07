HABER

ÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi’nin 2018 ödülleri açıklandı.

ÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödül

BURSA, (DHA)- ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi’nin 2018 ödülleri açıklandı. DHA Muhabiri Gürkan Dural, 'Genç Kalemler Ödülü'ne laik görüldü.
Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 29'uncu kuruluş yıl dönümü etkinliği ve 2018 Yılı Ödül Töreni’nde gazetecilik mesleğine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilecek ödüller açıklandı. Demirören Haber Ajansı muhabiri Gürkan Dural, 'Genç Kalemler Ödülü'nü almaya hak kazandı. ÇGD’nin kurucu kadrosunda yer alan gazeteciler, geçmiş dönem başkanları ve mevcut yönetimin yer aldığı jüri tarafından 11 kategoride belirlenen 14 ödül, 2 Aralık Pazar günü gerçekleştirecek etkinlikte sahiplerine sunulacak.
ÇGD Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör, medyanın özgürlük alanının her geçen gün kısıtlandığı, işten çıkarmaların yaşandığı günümüzde, fikir özgürlüğüne, hukuka, barışa, emeğe ve gerçek demokrasiye bir kez daha dikkati çekmek amacıyla farklı dallarda ödüllerin belirlendiğini söyledi. Meslekte Onur Ödülü'ne Erol Nural, Genç Kalemler Ödülü Gürkan Dural ile birlikte Olay Gazetesi'nden Derya Demir, Meslekte Dayanışma Ödülü'ne Çiğdem Toker, Kamu Vicdanı Ödülü'ne Emine Ocak ve Hayri Tunç, Kent Savunması Ödülü'ne Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kent Kültürüne Katkı Ödülü'ne Prof. Dr. Mustafa Şahin, Eğitim Ödülü'ne 'Proje Çekmece', Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne Mor Kanatlar Projesi ile Sedanur Kavaklı, Hukuk Ödülü'ne Bursa Barosu, Çevre Ödülü'ne Karaağız Köylüleri, Emek ve Dayanışma Ödülü'ne ise İstanbul Havaalanı İşçileri layık görüldü.

FOTOĞRAFLI

Instagram'dan striptiz yaptı!Instagram'dan striptiz yaptı!
Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri sahiplerini bulduHalit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu
Markete giderken 1 yıllık ev kirası bulunan cüzdanını düşürdüMarkete giderken 1 yıllık ev kirası bulunan cüzdanını düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.