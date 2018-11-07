ÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödül

BURSA, (DHA)- ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi’nin 2018 ödülleri açıklandı. DHA Muhabiri Gürkan Dural, 'Genç Kalemler Ödülü'ne laik görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 29'uncu kuruluş yıl dönümü etkinliği ve 2018 Yılı Ödül Töreni’nde gazetecilik mesleğine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilecek ödüller açıklandı. Demirören Haber Ajansı muhabiri Gürkan Dural, 'Genç Kalemler Ödülü'nü almaya hak kazandı. ÇGD’nin kurucu kadrosunda yer alan gazeteciler, geçmiş dönem başkanları ve mevcut yönetimin yer aldığı jüri tarafından 11 kategoride belirlenen 14 ödül, 2 Aralık Pazar günü gerçekleştirecek etkinlikte sahiplerine sunulacak.

ÇGD Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör, medyanın özgürlük alanının her geçen gün kısıtlandığı, işten çıkarmaların yaşandığı günümüzde, fikir özgürlüğüne, hukuka, barışa, emeğe ve gerçek demokrasiye bir kez daha dikkati çekmek amacıyla farklı dallarda ödüllerin belirlendiğini söyledi. Meslekte Onur Ödülü'ne Erol Nural, Genç Kalemler Ödülü Gürkan Dural ile birlikte Olay Gazetesi'nden Derya Demir, Meslekte Dayanışma Ödülü'ne Çiğdem Toker, Kamu Vicdanı Ödülü'ne Emine Ocak ve Hayri Tunç, Kent Savunması Ödülü'ne Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kent Kültürüne Katkı Ödülü'ne Prof. Dr. Mustafa Şahin, Eğitim Ödülü'ne 'Proje Çekmece', Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne Mor Kanatlar Projesi ile Sedanur Kavaklı, Hukuk Ödülü'ne Bursa Barosu, Çevre Ödülü'ne Karaağız Köylüleri, Emek ve Dayanışma Ödülü'ne ise İstanbul Havaalanı İşçileri layık görüldü.

FOTOĞRAFLI

