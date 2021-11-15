ÇGD’nin Bursa’daki Evine Yıkım Tartışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı politikasına yönelik dava süreçlerine öncülük eden meslek örgütü Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) Bursa Şubesi’nin bulunduğu mekan için alınan yıkım kararı tartışılıyor.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ÇGD’nin Bursa’nın merkezindeki tarihi Kültürpark’ta bulunan mekanıyla ilgili yıkım kararına bir süre önce imza attı. Basın özgürlüğü aktivistleri, ÇGD Bursa Şubesi’nin kullandığı mekanın, şubenin 32’nci kuruluş yıldönümü olan 2 Aralık’ta yıkılması yönünde karar alınmasını, ÇGD’nin ulusal boyutta izlediği ve iktidarda rahatsızlık yaratan dava süreçleriyle ilişkilendiriyor.

ÇGD, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte geleneksel sarı basın kartı yerine turkuvaz renkli basın kartı verilmesini öngören yönetmeliğe karşı dava sürecini yürüten ilk meslek örgütü. ÇGD, ‘sürekli basın kartı’ sahipleri dahil çok sayıda gazeteciye kazanılmış hak olmasına rağmen basın kartı verilmesini askıda tuttuğu için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı yargı sürecine taşıdı. Davada Danıştay 10. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, karar doğrultusunda yönetmeliği değiştirmek yerine, koşulları daha da ağırlaştırarak yeni bir yönetmelik yayınladı. ÇGD, bu yeni yönetmeliğe karşı da dava açtı. ÇGD, ayrıca, geçtiğimiz gün Danıştay’ın yürütmesini durdurma kararı verdiği Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamusal alanda görüntü yasağı öngören genelgesinden de davacı. Dolayısıyla ÇGD’nin ulusal ölçekte basın özgürlüğü için yürüttüğü yargı süreçleri ve Bursa yerelinde de üyeleri çoğunlukla AKP iktidarınca hedef alınan gazeteciler olması nedeniyle şimdiki yıkım kararı, çeşitli çevrelerce “siyasi karar” olarak değerlendirildi.

ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Rabia Deniz, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, Kültürpark’ın ‘Kültür ve Rekreasyon Alanı’ olarak tanımlı olması ve 2. Derece Doğal Sit Alanı kabul edilmesi gerekçesiyle kendilerine bir ay önce yıkım kararı tebligatı iletildiğini ifade etti. Ancak ÇGD gibi Kültürpark içerisinde benzer şekilde MÜSİAD, BÜSİAD gibi iş dünyası örgütlerine ait mekanlar bulunduğunu ve bunlar hakkında yıkım kararı alınmadığını vurguladı. Deniz, “Amaç iddia edildiği gibi Kültürpark’ın daha da yeşil olması ise benzer şekilde; meslek örgütlerinin yanı sıra kafeler gibi çok sayıda betonarme binalardaki işletmelere yönelik de yıkım kararı alınması gerekir. Ancak ÇGD Bursa Şubesi gibi belediye kiracısı olarak üç yıllığına sözleşme yapılarak Kültürpark içerisindeki alanları kullanmakta olan diğer mekanların tümünün sözleşmesi yenilendi. Bir tek biz, ÇGD Bursa Şubesi’ne bu yılın sonunda süresi dolacak sözleşmemizi yenilemek üzere çağrı yapılmadı. Tam tersine bize yıkım kararı tebliğ edildi. Üstelik 32’nci kuruluş yılddönümümüzde yıkım yapılacağı bildirildi” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise, tepkiler üzerine Kültürpark’ın iyileştirme kapsamında yenileneceğini savunan bir yazılı açıklama yaptı. Aktaş, yazılı açıklamasında, “Bursa’nın ilk parkı olan Reşat Oyal Kültür Parkı ile ilgili bir master plan hazırlığı içerisindeyiz. Kültür park farklı işletmeleri, farklı farklı birimleri bünyesinde barındırıyor. Açıkçası herkesin bir beklentisi var ancak bu beklentiler de birbiriyle uyuşmuyor. Herkesin parkla alakalı bir öngörüsü, arzusu ve beklentisi var. Özellikle bu konuda uzman isimler, teknik arkadaşlarımız nezaretinde, mimarlar ve şehir plancılarımızla birlikte esnafımız, akademisyenler, gençler, kadınlarla konuyu farklı atölye çalışmalarıyla beş ayrı grup halinde tartışacaklar, konuşacaklar. Sonunda master planımızı hazırlayıp parkla alakalı gerçek değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız. Nihayetinde bu projeyi Bursa’nın dinamikleri belirleyecek. Kişisel bir mimarın tasarımından ziyade ya da bizlerin görüşlerinden ziyade bütün Bursalı tarafların katkı ve destekleriyle projeyi şekillendirmiş olacağız ve önümüzdeki yıl da inşallah imalatıyla alakalı çalışmamızı hayata geçirmiş olacağız” görüşlerini paylaştı.

Bursa’da AKP’li belediye basın açıklamasıyla protesto edildi

Bugün Bursa’da 2 Aralık’taki yıkım girişimi öncesinde AKP’li Aktaş’ın protesto edildiği, muhalefet partileri ve diğer meslek örgütlerince desteklenen bir basın açıklaması yapıldı. Yıkım kararı hedefindeki ÇGD Bursa Şubesi’nin Kültürpark içerisindeki mekanı önünde yapılan basın açıklamasında, “Özgür Basın Yıkılmaz” sloganıyla dayanışma çağrısı yapıldı.

ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, “Bugün suçu ifşa etmek üzere buradayız. Buradaki suç çağdaş gazetecilik değerlerine saldırılmasıdır. Bizlere ait yerler ihalelerle yapılan saraylar değil emeklerle kurulmuş mekanlardır. Dolayısıyla bugünkü saldırı binaya değil çağdaş, devrimci, demokrat bakış açısına saldırılmasıdır. Bu saldırıyı hep birlikte aşacağız” dedi.

ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz de, “Tarihimiz, geçmişimiz, dünden bugüne her anımızın tanığı derneğimizin Kültürpark’taki adresi hala tüm sosyal ve kültürel etkinliklerimizin yapıldığı, misafirlerimizin ağırlandığı, gazetecilerin en önemli çatısı. Politikacılar, gazeteciler, bürokratlar birbirini aramaz burada bulurdu. Gazetecilerin buluşma noktası, gündeme yön veren söyleşilerin, parti farkı gözetmeksizin ağırlanan isimlerin adresidir, ÇGD. Bursa’nın ortak hafıza mekanı yıkılmak isteniyor” diye konuştu. Deniz, ÇGD Bursa Şubesi’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı “istenmeyen adam ödülü”ne layık gördüğünü belirterek, diğer örgütlerle birlikte 2 Aralık’taki yıkım girişimine karşı dayanışmaya davet etti.

Bursa’daki açıklamaya CHP’li milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Yüksel Özkan, CHP, İyi Parti, DEVA Partisi’nin Bursa il örgütleri, Bursa Barosu Başkanı temsilcisi, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, Türkiye İşçi Partisi Bursa İl Başkanı Berkay Akman, Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, Halkların Demokratik Partisi Bursa İl Başkanı Nadir Kırlılar, Türkiye Komünist Partisi Bursa İl Başkanı Ayhan Keser, Bursa Barosu yönetim kurulu üyeleri, Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Atatürkçü Düşünce Derneği il yöneticileri, Çağdaş Hukukçular Derneği il üyeleri gibi çok sayıda meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

BBB kaynakları: “Karar siyasi değil, amaç Kültürpark’ın yenilenmesi”

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) kaynakları ise, ÇGD'nin "siyasi yıkım" görüşüne yönelik herhangi bir açıklama yapılmayacağını çünkü Kültürpark'ın yenilenmesi kapsamında ayrım yapılmaksızın yeniden imar planlaması yapıldığını bildirdi. VOA Türkçe’ye konuşan kaynaklar, ÇGD'nin belediyeden yeni bir talepte de bulunmadığını belirterek, süresinden çok öncesinde geçen yıldan itibaren tebligatlarda bulunulduğunu ve burada iddia edildiği gibi siyasi bir karar alınmadığı görüşünü dile getirdi. BBB kaynakları, ÇGD Bursa Şubesi’nin kendilerine başka bir kiralama talebinde bulunmadığını da vurguladı.

