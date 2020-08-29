Chadwick Boseman hayatını kaybetti: Black Panther ile tanınan oyuncu nasıl bir miras bıraktı?

Vanity Fair dergisine göre genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen başarılı bir filmografiye imza atan Boseman'ın ardından çok sayıda ünlü isim duydukları üzüntüyü dile getirdi.

2016 yılında kanser olan ve bunu kamuoyuna duyurmayan Boseman'in, ailesi yanı başındayken hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Black Panther, bir siyah süper kahraman filmi olması dolayısıyla tarihe geçmişti.

Lewis Hamilton pole pozisyonunu Boseman'a adadı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ise Beyaz Saray'da Boseman ile tanıştığını, "genç, yetenekli ve siyah biri olarak gücünü gençlerin örnek alacağı bir kahraman yaratmak için kullandığını, hem de bunu bir yandan acı çekerken yaptığını" söyledi.

https://twitter.com/BarackObama/status/1299718379440398337?s=20

ABD medyasının önde gelen isimlerinden olan Oprah Winfrey ise Boseman'ın ameliyatlar ve kemoterapi sürerken yetenekli ve nazik ruhunu insanlara gösterme cesaretini ve gücünü sergilediğini yazdı.

https://twitter.com/Oprah/status/1299550934805118976?s=20

Formula 1 pilotu olan Lewis Hamilton, Belçika'daki yarışta pole pozisyonunu Boseman'a adadığını söyledi.

'Genç, yetenekli ve siyah olmanın anlamı değişti'

Boseman'in hayali bir ülke olan Wakanda'nın lideri ve süper bir kahraman olan T'Challa'yı canlandırdığı Black Panther filmi ise özellikle siyah çocuklar ve gençler için büyük bir ilham kaynağı oldu.

Marvel'in bir yapımında bir siyah süper kahramana bu kadar önemli bir şekilde yer vermesi ve Wakanda'nın gelişmiş bir ülke olması dolayısıyla bir ilk olan Black Panther, güçlü siyah kadın karakterlere de yer veriyordu.