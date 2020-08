Chadwick Boseman hayatını kaybetti: Black Panther ile tanınan oyuncu nasıl bir miras bıraktı?

ABD'li oyuncu ve yapımcı Chadwick Boseman, 43 yaşında kolon kanserinden ötürü hayatını kaybetti.

Beyaz perdede efsanevi karakterlere hayat veren Boseman, Black Panther filminde oynadığı başrol ile dünya çapında üne kavuşmuştu.

Black Panther, bir siyah süper kahraman filmi olması dolayısıyla tarihe geçmişti.

2016 yılında kanser olan ve bunu kamuoyuna duyurmayan Boseman'in, ailesi yanı başındayken hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Vanity Fair dergisine göre genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen başarılı bir filmografiye imza atan Boseman'ın ardından çok sayıda ünlü isim duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Cuma günü hayatını kaybettiği açıklanan Boseman, 42 adlı filmde beyzbolun efsane ismi Jackie Robinson'ı, Marshall adlı filmde Yüksek Mahkeme yargıcı Thurgood Marshall'ı, Get On Up adlı filmde ise müzisyen James Brown'ı canlandırmıştı.

Black Panther'in yaratıcısı olan Marvel Stüdyoları Twitter'dan paylaştığı mesajında Boseman'ın ölümünden ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1299541916531355648?s=20