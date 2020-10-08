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Chaima: Cezayir'de bir genç kızın tecavüze uğraması ve öldürülmesini kadınlar protesto etti

08.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

Cezayir'de Chaima adlı bir genç kıza tecavüz edilmesi ve öldürülmesinin ardından protestocular kadına karşı şiddete son verilmesi için harekete geçilmesi talebiyle birçok kentte gösteri yaptı.

Chaima: Cezayir'de bir genç kızın tecavüze uğraması ve öldürülmesini kadınlar protesto etti

Cezayir'de bir genç kıza tecavüz edilmesi ve öldürülmesinin ardından protestocular kadına karşı şiddete son verilmesi için harekete geçilmesi talebiyle birçok kentte gösteri yaptı.

19 yaşındaki Chaima'nın yakılmış bedeni, başkent Cezayir'in 80 km doğusundaki Seniya bölgesinde terk edilmiş bir benzin istasyonunda bulunmuştu.

Yerel medya, cinayeti işleyen kişinin suçunu itiraf ettiğini ve gözaltına alındığını duyurdu.

Dün gece bir başka kadın cesedinin daha yakılmış halde bir ormanda bulunduğu haberleri gündeme geldi.

Başkent Cezayir ve kuzeybatıdaki Oran'da oturma eylemi yapan kadınlar Şayma'nın ismini haykırarak kadınlara karşı şiddet eylemlerinin son bulması çağrısı yaptı. Sosyal medyada da #JeSuisChaima (#BenChaima) etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

Göstericiler, protestoların küçük çaplı olmasına rağmen çok sayıda polisin varlığının dikkat çektiğini söyledi.

Başkentteki gösteride konuşan bir kadın, "Bu hükümet, mağdurları işkencecilerinden korumak için sığınak veya herhangi bir mekanizma sunmuyor, bu hükümet yasalar var diyor, ama gerçekte kadınlardan saldırganlarını affetmeleri isteniyor, erkek kardeşleri, babaları veya her kimlerse..." diye konuştu.

"Kadınlar şikayette bulunuyor ve çözüm veya karar için üç-dört yıl bekliyor. Bu koşullar kabul edilemez. Cezayir Cezayirli erkeklerin ve kadınlarındır."

Chaima'nın annesi, şüphelinin 2016'da da henüz 15 yaşında iken kızına tecavüz etmeye kalkıştığını, ama davanın düştüğünü söyledi.

Cezayir Kadın Cinayetleri grubu, bu yıl içinde 38 kadının öldürüldüğünü belirtti. Grup, 2019'da bu sayının 60 olduğunu, ancak birçok cinayet bildirilmediği için rakamın çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetti.

https://www.youtube.com/watch?v=Ln\_H6jzfhmQ&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

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