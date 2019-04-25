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Challenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

 Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Samsun’da düzenlenen Türkiye ayağı kapsamında bugün müsabakalar gerçekleştirilmeye başladı.

Challenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladı

Hüseyin KALAY / SAMSUN, (DHA) - Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Samsun’da düzenlenen Türkiye ayağı kapsamında bugün müsabakalar gerçekleştirilmeye başladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Avrupa’nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı bu yıl kentte gerçekleştiriliyor. Organizasyonun açılış programı dün yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda bugün ise müsabakalar gerçekleştirilmeye başladı.
Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü nedeniyle organizasyonunu Samsun’da düzenlendiğini belirterek "Bu sabah saat 07.20’de ilk vuruşlar yapıldı. 156 sporcu yarışacak. Dünyaca ünlü sporcularda var burada. Sabah biraz sisliydi ama şu an çok güzel bir hava var. Bizim için çok güzel bir başlangıç oldu diye düşünüyoruz. Burada yarışan arkadaşlar bu turdan çıktıktan sonra bir üst seviyede oynamaya hak kazanıyorlar. Biliyorsunuz golf dünyadaki en izlenilen sporlardan bir tanesi. İnşallah bir gün Türkiye’de de izlenilecek. Çünkü gerçekten keyifli bir spor. Türkiye için 1919’un 100’üncü yıl dönümü çok önemli. Bu kapsamda bu organizasyonu Samsun’da yapıyor olmak bizim için de çok büyük bir başarı anlamına geliyor” dedi.
European Challenge Tour takviminde yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak müsabakalarda toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. 30’a yakın ülkeden 156 oyuncunun katılacağı organizasyonda 4’ü profesyonel toplam 9 Türk oyuncu sahaya çıkacak. Organizasyon 28 Nisan'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Emre Bahtoğlu'nun açıklamaları
- Golf sahasından detaylar
- Golf sporcularından detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Challenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladıChallenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladıChallenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladıChallenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladı

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