Chandrayaan-2 fırlatıldı, Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne yolculuğu başladı

Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, başarılıyla fırlatıldı.

Yerel saatle 14: 43'te (TSİ 10:13) Sriharikota Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan uzay aracının 23 gün sonra Ay'ın yörüngesine girmek için manevralara başlayacak.

Chandrayaan-2'nin toplam 54 gün süren bir yolculuktan sonra Ay'ın, hakkında çok az bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor. Daha önce bu bölgeye hiç inilmemişti.

Geçen hafta için planlanan fırlatma işlemi, roketin ateşlenmesine 56 dakika kala ertelenmişti.

Chandrayaan-2'yle (Ay Aracı 2) Ay'a ilk defa inecek olan Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak iniş" yapmayı başaran 4. ülke olacak.

150 milyon dolara mal olan proje kapsamında, Ay'ın güney kutbunda suyun yanı sıra mineral de aranacak ve Ay sarsıntıları ölçülecek.

Uzay aracının fırlatışı, televizyonlar ve Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu'nun (ISRO) sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.