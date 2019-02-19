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Chanel’in Efsane Tasarımcısı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

19.02.2019 19:57 | Son Güncelleme

Moda dünyasının en çalışkan tasarımcılarından olan Lagerfeld 50 yıllık kariyerinde Fendi, Chloe ve Chanel gibi dev markalarla çalıştı

Chanel’in Efsane Tasarımcısı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

Fransız modaevi Chanel’in efsane tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti. Lagerfeld 50 yıllık kariyerinde imzası haline gelmiş beyaz at kuyruğu, yüksek yakalı gömlekleri ve gizemli siyah gözlükleriyle moda dünyasına damgasını vurmuştu.

Almanya doğumlu tasarımcının yaşı da kendisiyle ilgili gizemini koruyan konulardan biriydi. İki doğum belgesi olan modacının doğum tarihi, bu belgelerde 1933 ve 1938 olarak geçiyordu. Lagerfeld 2013’te Fransız magazin dergisi Maris Match’a yaptığı açıklamada 1935 doğumlu olduğunu söylemişti ancak tasarımcının yaşıyla ilgili gerçeği bilmeyen asistanı doğum tarihiyle ilgili şaka yapmanın onun karakterinin bir parçası olduğunu belirtmişti.

Chanel, son dönemde oldukça solgun görünen baş tasarımcısının Salı günü hayatını kaybettiğini doğruladı. Lagerfeld geçen ay Chanel’in Paris’te yapılan bir defilesine de katılmamıştı.

Chanel’in açıklamasında “Sıradışı yaratıcı Lagerfeld, Gabriel Chanel tarafından geliştirilen markanın şifrelerini Chanel ceket ve takımlarla, küçük siyah elbiselerle, pahalı tüvit kumaşlar, inciler ve giyilebilen mücevherlerle yeniden oluşturdu” ifadeleri kullanıldı.

Chanel’in CEO’su Alain Wertheimer ise “yaratıcı dehası, cömertliği ve sıradışı sezgileriyle Karl Lagerfeld Chanel modaevine dünya genelinde büyük katkıda bunlunan zamanının ötesinde biriydi. Bugün sadece bir dostumu değil 1980’lerin başında markayı yeniden yaratması için kayıtsız yetki verdiğim sıradışı yaratıcı bir zekayı da kaybettim” dedi.

Moda dünyasının en çalışkan tasarımcılarından olan Lagerfeld 50 yıllık kariyerinde Fendi, Chloe ve Chanel gibi dev markalarla çalıştı. Kariyerinin büyük kısmını lüks markaların çatısı altında geçiren Lagerfeld’in tasarımları her kesimden müşteriye hitap edince bu markaların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Lagerfeld, Chanel markasını genç tasarımlarıyla canlandırdı. Markanın klasik etek takımlarını altın zincirler ve inciler gibi detaylarla birbirinden farklı kombinasyonlarda zarafetlerini koruyarak yeniden üretti.

Fransız politikası ve ünlülerin kiloları konusundaki “sivri dilli” eleştirileri nedeniyle “Kaiser Karl” olarak anılan modacı son olarak eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande için “embesil” tanımlamasını kullanmıştı.

Ünlülere dönük sert tavrına rağmen Lagerfeld’in çalışanlarına karşı son derece anlayışlı olduğu biliniyor.

Sanat kitapları koleksiyonculuğu yapan Lagerfeld, özel yaşamında perde arkasında kalmayı tercih eden bir yapıya sahipti.

Chloe ve Chanel gibi ünlü moda evlerinde ünlenen Lagerfeld, H&M markasının 2004 özel koleksiyonunu hazırlayarak da daha geniş kesimlere hitap edebileceğini de gösterdi.

Eşcinsel olan Lagerfeld, ailesine 13 yaşında açıldığını söylemiş, 1989 yılında AIDS nedeniyle yaşamını yitiren ünlü bir Fransız aristokrat sonrasında da inzivaya herşeyden daha fazla öncelik verdiğini açıklamıştı.

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