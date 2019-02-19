Chanel’in Efsane Tasarımcısı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

Fransız modaevi Chanel’in efsane tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti. Lagerfeld 50 yıllık kariyerinde imzası haline gelmiş beyaz at kuyruğu, yüksek yakalı gömlekleri ve gizemli siyah gözlükleriyle moda dünyasına damgasını vurmuştu.

Almanya doğumlu tasarımcının yaşı da kendisiyle ilgili gizemini koruyan konulardan biriydi. İki doğum belgesi olan modacının doğum tarihi, bu belgelerde 1933 ve 1938 olarak geçiyordu. Lagerfeld 2013’te Fransız magazin dergisi Maris Match’a yaptığı açıklamada 1935 doğumlu olduğunu söylemişti ancak tasarımcının yaşıyla ilgili gerçeği bilmeyen asistanı doğum tarihiyle ilgili şaka yapmanın onun karakterinin bir parçası olduğunu belirtmişti.

Chanel, son dönemde oldukça solgun görünen baş tasarımcısının Salı günü hayatını kaybettiğini doğruladı. Lagerfeld geçen ay Chanel’in Paris’te yapılan bir defilesine de katılmamıştı.

Chanel’in açıklamasında “Sıradışı yaratıcı Lagerfeld, Gabriel Chanel tarafından geliştirilen markanın şifrelerini Chanel ceket ve takımlarla, küçük siyah elbiselerle, pahalı tüvit kumaşlar, inciler ve giyilebilen mücevherlerle yeniden oluşturdu” ifadeleri kullanıldı.