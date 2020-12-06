Chang'e 5 Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor

Ay'dan kaya ve toprak örnekleri toplayan keşif aracı Ayın yörüngesindeki ana uzay aracına kilitlenmeyi başardı.Çin'in Ay'a gönderdiği keşif aracının, Ayın yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplamasının ardından ana uzay aracı Chang'e 5'e başarıyla kilitlendiği duyuruldu. Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamada, bunun Çin'in "Ay yörüngesindeki bir uzay aracı ilk buluşması ve kilitlenmesi" olduğu belirtildi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Ay'dan toprak ve kaya örnekleri toplayan modülün Ay'ın yörüngesindeki Chang'e 5'e başarıyla kilitlendiğini ve örneklerin Dünya'ya getirilecek uzay kapsülüne aktarılmasının ardından modülün ana gemiden ayrıldığını aktardı. Uzay aracının Ay'ın yörüngesinde döndüğü ve Dünya'ya geri dönmek için uygun zamanı beklediği belirtildi. Aracın Aralık ayı ortasında Dünya'ya iniş yapması bekleniyor.

Çin efsanelerine göre Ay Tanrısı "Chang'e"ın adını taşıyan Ay misyonu kapsamında, Ay'a gönderilen insansız keşif aracı, Perşembe günü Dünya'nın uydusundan ayrılmıştı. CNSA, keşif aracının Çin bayrağını Ay'ın yüzeyine diktiğini açıklamıştı. Toplanan toprak ve kaya örneklerinin bir kapsül ile Dünya'ya getirileceği belirtilmişti.