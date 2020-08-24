HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Charite: Bulgular Navalni'nin zehirlendiği yönünde

Charite: Bulgular Navalni'nin zehirlendiği yönünde

24.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Berlin'de tedavi altına alınan Kremlin karşıtı Rus siyasetçi Navalni ile ilgili zehirlenme şüphesi doğrulandı.

Charite: Bulgular Navalni'nin zehirlendiği yönünde

Tedavinin yapıldığı Berlin Charite hastanesi, klinik verilerin zehirlenmeyi kanıtladığını açıkladı.Rusya'da zehirlenme belirtileri göstererek komaya giren ve tedavi için Berlin Charite hastanesine getirilen Kremlin muhalifi Rus politikacı Aleksey Navalni'nin iddia edildiği gibi zehirlenmiş olduğu bildirildi. Charite hastanesinden yapılan açıklamada Navalni'nin zehirlendiği doğrulanarak, "Klinik veriler, Navalni'nin kolinesteraz inhibitörleri grubundan aktif bir madde ile zehirlendiğini gösteriyor. Fakat özel olarak hangi madde olduğu henüz bilinmiyor" ifadesi kullanıldı.

Rusya'da perşembe günü bir iç hat uçuşu sırasında rahatsızlanarak komaya giren 44 yaşındaki Navalni, Sibirya bölgesinde yer alan Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Kremlin'e yönelik eleştirileriyle bilinen Navalni'nin yakınları, muhalif siyasetçinin çayına konulan bir madde ile zehirlendiğini ileri sürüyor. Ailesinin de isteği üzerine Navalni, geçtiğimiz cumartesi günü bir ambulans uçakla Berlin'deki Charite hastanesine nakledilmişti. Navalni'nin durumunun ciddiyetini koruduğu fakat ciddi hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

Reuters,AFP / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Putin-Netanyahu arasında kritik görüşmePutin-Netanyahu arasında kritik görüşme
Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman başlayacak?Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
İki güzel model böyle yakalandı
İki güzel model böyle yakalandı
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İlginizi Çekebilir
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, 'Büyük bir tedavi gelişmesi' açıklayacak
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Putin-Netanyahu arasında kritik görüşme
Putin-Netanyahu arasında kritik görüşme
Hindistan'da bina çöktü!
Hindistan'da bina çöktü!
İngiltere’de 4 büyük kente 'koronavirüs partisi' baskını
İngiltere’de 4 büyük kente 'koronavirüs partisi' baskını
Yeni Zelanda'da camilere saldırı düzenleyen saldırgan hakim karşısında
Camilere saldırı düzenleyen saldırgan hakim karşısında
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti
Çin’den şaşırtan açıklama: Temmuzdan beri Korona aşısı yapıyoruz
Çin’den şaşırtan açıklama: Temmuzdan beri Korona aşısı yapıyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.