Charles Aznavour Hayata Gözlerini Yumdu

Fransız müziğinin efsane ismi, Ermeni kökenli ünlü şarkıcı Charles Aznavour, Pazar gününü Pazartesi'ne bağlayan gece, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir "geleneksel Fransız şarkılarının" yaşayan son efsanesi ünvanını taşıyan Aznavour, "La Boheme", "Emmenez-moi", "Je me voyais deja", "Sa jeunesse", "La Mamma" gibi artık efsaneleşen şarkılarıyla tüm dünyada hayranlarının yaşamında önemli bir yer tutmuştu.

Müziğe şarkı sözleri yazarak başlayan sanatçı, 33 yaşına kadar Edith Piaf, Juillete Greco ya da Maurice Chevalier gibi büyük şarkıcılara söz yazarlığı yaparak gölgede kaldı. Bir taraftan da Pierre Roche ile kabarelerde sahne aldı. Ardından kendisi için yazmaya başlayan Aznavour, 70 yıllık kariyerinin sonunda 20'inci yüzyılın en büyük variyete sanatçısı olarak anıldı.

Ünü dünyaya yayılan Aznavour, 2017 yılında Holywood'da ünlülerin adlarının yazıldığı "Walk of Fame" yıldızına sahip oldu. Sanatçı, Japonya'daki bir konserinden yeni dönmüştü.

Her turnesine "bu son turne" duygusuyla çıkan sanatçı, kısa süre önce düşerek kolunu kırdığı için yaz konserlerini iptal etmeyi planlıyordu. "100 yaşına kadar şarkı söyleyeceğim" diyen sanatçı Kasım ayında da dünya turnesine çıkmayı planlıyordu.