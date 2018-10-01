Charles Aznavour Hayata Gözlerini Yumdu

Fransız müziğinin efsane ismi, Ermeni kökenli ünlü şarkıcı Charles Aznavour, Pazar gününü Pazartesi'ne bağlayan gece, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Uzun süredir "geleneksel Fransız şarkılarının" yaşayan son efsanesi ünvanını taşıyan Aznavour, "La Boheme", "Emmenez-moi", "Je me voyais deja", "Sa jeunesse", "La Mamma" gibi artık efsaneleşen şarkılarıyla tüm dünyada hayranlarının yaşamında önemli bir yer tutmuştu.
Müziğe şarkı sözleri yazarak başlayan sanatçı, 33 yaşına kadar Edith Piaf, Juillete Greco ya da Maurice Chevalier gibi büyük şarkıcılara söz yazarlığı yaparak gölgede kaldı. Bir taraftan da Pierre Roche ile kabarelerde sahne aldı. Ardından kendisi için yazmaya başlayan Aznavour, 70 yıllık kariyerinin sonunda 20'inci yüzyılın en büyük variyete sanatçısı olarak anıldı.
Ünü dünyaya yayılan Aznavour, 2017 yılında Holywood'da ünlülerin adlarının yazıldığı "Walk of Fame" yıldızına sahip oldu. Sanatçı, Japonya'daki bir konserinden yeni dönmüştü.
Her turnesine "bu son turne" duygusuyla çıkan sanatçı, kısa süre önce düşerek kolunu kırdığı için yaz konserlerini iptal etmeyi planlıyordu. "100 yaşına kadar şarkı söyleyeceğim" diyen sanatçı Kasım ayında da dünya turnesine çıkmayı planlıyordu.
Aznavour ve Türkiye
Asıl adı Varenagh Aznavouryan olan sanatçının babası Micha, Gürcü Ermenisi, annesi Knar da 1915 olaylarından kaçarak Paris'e gelen Türkiye Ermenisi idi. Aznavour, 22 Mayıs 1924'te Fransa'da doğdu. Amerika'ya gidebilmek için Paris'te vize bekleyen ailesi sonunda Fransa'da kalmaya karar verdi.
Türkiye'de de oldukça önemli bir dinleyici kitlesine sahip olan Aznavour adını Türkler, Fransa'da 2001 yılında kabul edilen ve "1915'de yaşanan trajediyi soykırım olarak kabul eden" yasanın Meclis'ten geçmesi sırasında duydu. Yasanın geçebilmesi için çalışan ve geçmesinde önemli rolü olan Aznavour, Fransızların ilgiyle izlediği "Vivement Dimanche" adlı söyleşi programında, "Türkler son derece onurlu insanlardır. Anne babam beni asla Türklere nefret besleyerek yetiştirmedi. Her zaman onlardan çok iyi söz ettiler. Türkler ve Ermeniler'in ileride bir gün barışacaklarına inanıyorlardı. Türkiye ve Türkler'le ilgili hep iyi şeyler hissettim ve iyi şeyler söyledim" sözleriyle Ermeni diyasporasının tepkisini çekmişti.
Bu sözleri üzerine Ekim 2011'de Nouvelles d'Armenie dergisine verdiği bir söyleşide de, "Artık soykırım sözcüğünden bıkmaya başladım. Böyle başarılı olamayacağız... Evet Türkler hakkında hep iyi şeyler söyledim. Türkiyeli hiçbir Ermeni, Türkleri sevmediğini söylemez. Tutumlarını siyasetlerini, sevmeyebilirsiniz. Ama aynı şey halk için geçerli değil. Umarım bu meselede biraz ilerleme sağlanır" demişti.
Hayata 94 yaşında gözlerini yuman sanatçı, 70 yıllık kariyerinden geriye birbirinden unutulmaz, dili, zamanı ve sınırları aşan 1400'den fazla şarkı bıraktı.
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