Charles Aznavour hayata veda etti

Geçen ay Japonya'da konser veren ünlü sanatçı, 26 Ekim'deki Brüksel konseriyle yeni bir turneye başlamaya hazırlanıyordu.Şarkılarıyla tüm dünyaca tanınan Fransız sanatçı Charles Aznavour, 94 yaşında hayatını kaybetti. Fransa'daki evinde hayata gözlerini yuman ünlü ses sanatçısı ve söz yazarı, yaklaşık 80 yıllık kariyerde binden fazla şarkı yazıp 70 civarında filmde rol aldı.

İlerlemiş yaşına rağmen sahne almaya devam eden ve geçen ay Japonya turnesinden dönen Aznavour, 26 Ekim'de Brüksel'de vereceği konserle yeni bir turneye çıkmayı planlıyordu. Aznavour, geçen Mayıs ayında düşüp kolunu kırdığı için daha önce birçok sahne programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Aznavour, geçen Cuma günü Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, İsveç asıllı eşi Ulla Thorsell'in artık turneye çıkmayı bırakması yönündeki ısrarına rağmen konser vermeye devam edeceğini ve "sahnede ölmekten" mutluluk duyacağını söylemişti.

"Fransa'nın Sinatrası"

Sekiz dilde şarkı söyleyebilen Aznavour, Fransa'nın Frank Sinatrası olarak adlandırılıyordu. Ancak ABD'li sanatçıdan farklı olarak söylediği eserlerin güftesini kendi yazan Aznavour, evlilik ya da eşcinsellik konusundaki tabuları yıkan şarkı sözleriyle tanınıyordu.