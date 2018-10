Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi. Ardında çok sayıda albüm ve klasik şarkılar bıraktı. Annesi İzmir’li olan şarkıcı Fransa’nın en önemli sanatçılarından biriydi. İşte Charles Aznavour’un hayatından detaylar...

CHARLES AZNAVOUR KİMDİR?

Ermeni kökenli bir ailenin oğlu olarak 22 Mayıs 1924'te Paris'te dünyaya geldi. Fransa’ya Gürcistan’dan göç eden babası Michael Aznavourian şarkıcı, İzmir'den göç eden annesi Knar Baghdasarian ise oyuncuydu. "Caucase" isimde bir lokantaları vardı. Sanatçı bir aileden geldiğinden küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz dokuz yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı. Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf'la tanışması oldu. Piaf’la birlikte Amerika’ya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi.