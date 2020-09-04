Charles Dance'ın festival arası kaçamağı

73 yaşındaki usta oyuncu Charles Dance, Venedik Film Festivali'ne katıldı.
Game of Thrones dizisindeki Tywin Lannister karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınan oyuncu, festivalden arta kalan zamanını denizde geçirdi.
Dance, önceki gün sevgilisiyle denize girerken objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, kimliği bilinmeyen sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
Dance, 1970 ve 2004 yılları arasında Joanna Haythorn ile evlilik yaşadı.
Çiftin bu beraberliğinden üç çocuğu dünyaya geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum