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Charles Dance'ın festival arası kaçamağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Charles Dance, önceki gün Venedik'te sevgilisiyle görüntülendi. Çift, denizde romantik anlar yaşadı.

73 yaşındaki usta oyuncu Charles Dance, Venedik Film Festivali'ne katıldı.

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Game of Thrones dizisindeki Tywin Lannister karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınan oyuncu, festivalden arta kalan zamanını denizde geçirdi.

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Dance, önceki gün sevgilisiyle denize girerken objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, kimliği bilinmeyen sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

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Dance, 1970 ve 2004 yılları arasında Joanna Haythorn ile evlilik yaşadı.

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Çiftin bu beraberliğinden üç çocuğu dünyaya geldi.

Festival arası kaçamak

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