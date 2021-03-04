Charles Darwin: Doğa bilimcinin milyonlarca dolar değerinde iki defteri 20 yıldır kayıp, Cambridge Üniversitesi 'Muhtemelen çalındılar' diyor

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in milyonlarca sterlin değerinde iki not defterinin 20 yıldır kayıp olduğunu açıkladı.

Defterlerden biri, doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin kurucusu olarak görülen 19. yüzyıl bilim insanının, türler arasındaki evrim ilişkilerini incelediği ünlü Hayat Ağacı şemasını içeriyor.

Kütüphane küratörleri "yoğun araştırma" sonunda defterlerin çalınmış olduğu sonucuna vardı ve onları bulmak için kamuoyunun yardımını istedi.

Üniversite kütüphanesinin sorumlusu Dr. Jessica Gardner, defterlerin kaybolmasının "çok acı" olduğunu ve bulmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Darwin'in defterleri en son Kasım 2000'de, fotoğraflarının çekilmesi amacıyla kütüphanedeki özel ez yazmaları bölümünden çıkarıldıklarında görülmüştü.

Kütüphanedeki tamirden dolayı fotoğraflama işlemi geçici stüdyo olarak kullanılan bir bölümde yapıldı.

Ancak iki ay sonra rutin bir denetleme sırasında defterlerin kaybolduğu anlaşıldı.

2017'de göreve başlayan Dr. Gardner, "Kasım'da fotoğrafların çekildiğini biliyoruz, ama defterlerin normalde olması gereken raflarda olmadığının anlaşıldığı Ocak 2001'e kadar geçen zaman içinde ne olduğunu bilmiyoruz" dedi ve kayıtlarda da herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.