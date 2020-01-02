Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında

http:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kjfWYaflrP4&feature=youtu.be\n\u0130ngiliz do\u011fa bilimci Charles Darwin'in, do\u011fal se\u00e7ilim yoluyla evrim teorisini anlatt\u0131\u011f\u0131 "T\u00fcrlerin K\u00f6keni" kitab\u0131 160 y\u0131l \u00f6nce, 24 Kas\u0131m 1859'da yay\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131.\nModern bilimde \u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7an, insanlar olarak d\u00fcnyadaki yerimizi sorgulamam\u0131za neden olan evrim teorisi, bilimsel geli\u015fmelerle de desteklendi ve art\u0131k g\u00fcn\u00fcm\u00fczde gezegenimizin s\u00fcrekli bir de\u011fi\u015fim i\u00e7inde oldu\u011funu biliyoruz.\nPeki Darwin'i bu teoriyi olu\u015fturmaya g\u00f6t\u00fcren yol nas\u0131ld\u0131 ve ne kadar s\u00fcrd\u00fc?\n\nDarwin'den 1000 y\u0131l \u00f6nce evrim fikrini ortaya atan M\u00fcsl\u00fcman: Basral\u0131 El Cahiz \nDarwin: Evrim teorisini ortaya atan bilim adam\u0131n\u0131n s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131\nV\u00fccudumuzda 'art\u0131k ihtiya\u00e7 duymad\u0131\u011f\u0131m\u0131z' \u00f6zellikler\nModern insan\u0131n en son ayak ba\u015fparma\u011f\u0131 evrildi\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevi\u015fme sahnesi olay oldu! Ya\u015f\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131'Meteor ya\u011fmurlar\u0131n\u0131n kral\u0131' hafta sonu g\u00f6zlenebilecekX17 par\u00e7ac\u0131\u011f\u0131: Macar bilim insanlar\u0131 do\u011fan\u0131n 5. kuvvetini mi buldu?
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