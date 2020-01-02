HABER
  4. Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında

Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında

02.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini anlattığı "Türlerin Kökeni" kitabı 160 yıl önce, 24 Kasım 1859'da yayımlanmıştı. Peki Darwin'i bu teoriyi oluşturmaya götüren yol nasıldı ve ne kadar sürdü?

Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında

İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini anlattığı "Türlerin Kökeni" kitabı 160 yıl önce, 24 Kasım 1859'da yayımlanmıştı.

Modern bilimde çığır açan, insanlar olarak dünyadaki yerimizi sorgulamamıza neden olan evrim teorisi, bilimsel gelişmelerle de desteklendi ve artık günümüzde gezegenimizin sürekli bir değişim içinde olduğunu biliyoruz.

Peki Darwin'i bu teoriyi oluşturmaya götüren yol nasıldı ve ne kadar sürdü?

Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
'Meteor yağmurlarının kralı' hafta sonu gözlenebilecek'Meteor yağmurlarının kralı' hafta sonu gözlenebilecek
X17 parçacığı: Macar bilim insanları doğanın 5. kuvvetini mi buldu?X17 parçacığı: Macar bilim insanları doğanın 5. kuvvetini mi buldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Sosyal medyanın en paylaşılan aşk şiirleri!

Sosyal medyanın en paylaşılan aşk şiirleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da çıkan hortum, TIR dorsesini böyle savurdu!

TIR dorsesini oyuncak gibi fırlattı

Edirne 'Korku' gecesine hazırlanıyor

'Bocuk geliyor kaçın'

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Yavuz Selim Camii'nin minaresi fırtınada böyle sallandı

Korkutan görüntü! Cami minaresi...

Avcılar'da binadan kopan cam parçası vatandaşların üzerine böyle düştü

Panik anları! Herkes böyle kaçtı

Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!

Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!

Jet temizlik işçisi hayrete düşürüyor! Tüm mahalleyi oynayarak temizliyor

Yok böyle temizlik işçisi! Sadece yemek yerken ve uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.