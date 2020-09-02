Charlie Hebdo davası başlıyor

Davada yargılanan 14 kişi, 7 Ocak 2015'te radikal İslamcı Cherif ve Said Kuaşi kardeşlerin Paris'teki Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açması ile başlayan olaylarda onlara yardım etmekle suçlanıyor. Saldırıda Cherif ve Said Kuaşi kardeşler, 12 kişiyi öldürmüştü. Daha sonra firar eden kardeşler iki gün Paris'te korku estirmiş, özel komando ekiplerinin yerlerini tespit etmesi sonrasında çıkan çatışmada öldürülmüşlerdi.

Davanın tarihi önemi nedeniyle bütün duruşmaların video kaydının da yapılacağı açıklandı. Paris Terörle Mücadele Savcılığı, davanın 10 Kasım'a kadar süreceğini duyurdu. Mayıs ayında başlaması öngörülen dava koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

14 sanığın bulunduğu davada baş sanık Türkiye kökenli Fransız vatandaşı Ali Rıza Polat.Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının davası Paris'te başlıyor. Radikal İslamcı saldırganlar Cherif ve Said Kuaşi kardeşlere yardım etmekle suçlanan 14 kişinin yargılandığı dava, Fransa'da radikal İslamcı saldırılar konusunda şimdiye kadar görülen en büyük dava olma özelliğini taşıyor.

Saldırıyı izleyen 8 ve 9 Ocak tarihlerinde ise Kuaşi kardeşlerin arkadaşı olduğu iddia edilen Amedy Coulibaly, Paris'te silahsız bir polisi öldürmüş, bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında da dört kişiyi vurarak öldürmüştü. Coulibaly akabinde polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.

Üç sanığın öldüğünden yola çıkılıyor

Fransız istihbarat birimleri, Paris'te yargılanan 14 sanıktan üçünün Suriye ve Irak'ta hayatını kaybettiğinden yola çıkıyor, ancak bu sanıklar hakkındaki uluslararası yakalama kararının hâlâ geçerli olduğu bildiriliyor.

Davaya, aralarında saldırılarda hayatını kaybeden toplam 17 kişinin yakınlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişi de müdahil olarak katılıyor.

Fransa'da davaya ilginin büyük olduğu aktarılıyor ve yargılamayla hem Kuaşi kardeşlere hem de saldırının arka planına dair soruların yanıtlanması beklentisinin yüksek olduğu haber veriliyor. Charlie Hebdo'ya yönelik saldırının arkasında El Kaide'nin Yemen ayağı ile IŞİD'in olduğu tahmin ediliyor.

Baş sanık Türkiye kökenli Ali Rıza Polat