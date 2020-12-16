Charlie Hebdo davası: Türkiye kökenli sanığa 30 yıl hapis

Paris'teki mahkeme, Coulibaly'nin partneri Hayat Boumeddiene'ye de terör örgütü üyeliği ve terörizm finansmanı suçlarından 30 yıl hapis cezası verdi. Savcıların "IŞİD prensesi" olarak tanımladığı 32 yaşındaki Boumeddiene, mahkemede gıyabında yargılanan üç sanıktan biriydi. Boumeddiene, saldırıların ardından Suriye'ye kaçmıştı.

Davanın Türkiye kökenli Belçika vatandaşı sanığı Metin Karasular ise suç ağının bir parçası olduğu gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silah satın almaya çalışmakla suçlanan Karasular, terör amacıyla hareket etmediğini öne sürmüştü.

Saldırganların tamamının polis tarafından öldürüldüğü olaylarla ilgili dava kapsamında yargılanan 14 suç ortağı şüphelisinden Ali Rıza Polat, terör suçuna ortaklıktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, Türkiye kökenli Fransa vatandaşı Polat için müebbet hapis talep ediyordu. Ölen saldırganlardan Amedy Coulibaly'nin arkadaşı olan 35 yaşındaki Polat, mahkemede saldırı planı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını savundu.

Fransa'da mahkeme 2015 yılındaki Charlie Hebdo dergisi ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarla ilgili yargılanan 14 sanık hakkındaki kararını verdi.

Davanın baş şüphelilerinden Mohamed Belhoucine ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gıyabında yargılanan Belhoucine'nin Suriye'de öldüğü tahmin ediliyor.

Diğer sanıklar da en hafifi dört yıl olmak üzere farklı ağırlıklardaki hapis cezalarına çarptırıldı.

17 kişi öldürülmüştü

Paris'te 7-9 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırılarda önce Muhammed Peygamber karikatürü yayımlanan Charlie Hebdo dergisinin binası hedef alındı. 7 Ocak 2015'te Said ve Cherif Kouachi kardeşlerce düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldürüldü.

Coulibaly ise 8 Ocak'ta Paris'in Montrouge kasabasındaki bir polisi ve kentin dış mahallelerinden birindeki Yahudi marketinde rehin aldığı dört kişiyi öldürdü.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,HS

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