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Charlie Hebdo davasında 14 zanlıya ceza yağdı

16.12.2020 23:11 | Son Güncelleme:
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Fransa’nın başkenti Paris’te Ocak 2015 tarihinde meydana gelen ve Charlie Hebdo dergisinin ofisinin ve bir süpermarketin hedef alındığı terör saldırısının davası sonuçlandı.Fransa’nın başkenti Paris’te 7 Ocak 2015 tarihinde karikatür dergisi Charlie Hebdo’nun ofisinin hedef alındığı terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ocak 2015 tarihinde meydana gelen ve Charlie Hebdo dergisinin ofisinin ve bir süpermarketin hedef alındığı terör saldırısının davası sonuçlandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 7 Ocak 2015 tarihinde karikatür dergisi Charlie Hebdo’nun ofisinin hedef alındığı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısındaki 14 zanlı hakkında karar çıktı. 14 şüphelinin 11’i davaya katılırken, 3’ünün gıyabında karar alındı. Özel olarak bu dava için oluşturulmuş mahkeme heyeti, Cherif Kouachi, Sait kardeşler ve Amedy Coulibaly’nin gerçekleştirdiği terör saldırısı ile uzak veya yakın bağlantı ile suç ortaklığında suçlanan şüpheliler hakkında karar verdi. Said Makhlouf, Mohamed Fares, Abdelaziz Abbad, Metin Karasular, Miguel Martinez ve Christophe Raumel de terörist oluşuma üye olmakla suçlandılar, fakat hakim terör faaliyeti yürütmedikleri gerekçesiyle şüphelileri terörist olarak nitelendirmedi.

Coulibaly’ye silah temin etmekle suçlanan Karasular, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Teröristlere silah temin etmekle suçlanan Ali Rıza Polat, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polat’ın desteğinin terör saldırı için önemli fayda sağladığı belirtilirken, Polat’ın suçlamayı kesinlikle reddettiği bildirilirken, Polat’ın avukatının kararı temyize götüreceği belirtildi.

Suriye’de öldükleri sanılan ve Coulibaly’ye destek sağlamakla suçlanan DEAŞ’lı Muhamed Belhoucine ömür boyu hapis cezası verilirken, kardeşi Mehdi Belhoucine hakkındaki soruşturmanın ise kapatılmasına karar verildi.

Coulibaly’nin eşi olan Hayat Boumeddiene ise, Suriye’ye kaçmış ve DEAŞ’a katılmıştı. Boumeddiene’de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Willy Prevost, Nezar Mickael Pastor ve Amar Ramdani suç ortaklığından 13, 18 ve 20 yıl hapis cezası aldılar.

7 Ocak 2015 tarihinde iki kişi, Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açmış ve saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Charlie Hebdo saldırısının ardında teröristlerin suç ortağı Paris’te silahsız bir polisi vurarak öldürmüş ardından Hyper Cacher adlı bir Yahudi marketindeki kişileri rehin almıştı. Marketteki rehine krizinde ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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