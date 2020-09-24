Charlie Hebdo Davasında Corona Şüphesi

Fransa'da 7-8-9 Ocak 2015 tarihlerinde yaşanan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan Charlie Hebdo ve Hyper Cacher saldırılarının Paris Adliyesi'nde 3 haftadır süren davasına, sanıklardan birinin Corona virüsüne yakalandığı şüphesi nedeniyle ara verildi. Kasım ayına kadar sürmesi beklenen davada bugüne kadar tarafların ifadeleri ile kurban yakınlarının ve görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti, bu hafta dosyanın içeriğine geçmeye başlamıştı. Ancak sanıklardan Mickael Pastor Alwatik'in duruşma esnasında fenalık geçirmesi üzerine davanın görüşülmesine ara verildi. Fransa'yı sarsan Charlie Hebdo saldırılarının halka açık ve her anı video kaydıyla izlenen uzun duruşmalarına Corona gölgesi düştü. Üç hafta boyunca tanıklıkların dinlenmesinin ardından, bu hafta dosyanın içeriğini görüşmeye başlayan mahkeme heyeti, aralarında El Kaide üyesi eski cihatçıların da bulunduğu tanıkların dinlenmesine geçmeyi planlıyordu. Mahkeme heyeti ve katılımcılar, Fransa İç İstihbarat uzmanının saldırıyı kimin azmettirdiği ve nasıl gerçekleştiğini anlatan ifadesini dinliyordu. Tam bu sırada duruşmaya katılan 11 sanıktan Mickael Pastor Alwatik'in, baş ağrısı, öksürük ve ateş şikayetine, mahkeme salonunda kusması da eklenince davaya ara verildi.

Tutuklu olduğu Fleury Merogis cezaevine geri götürülen 35 yaşındaki Alwatik için Corona virüsü de dahil bir dizi test yapıldı. Hükümetin Paris'i "kırmızı alarm" seviyesine çıkartan kararının ardından meydana gelen olay, duruşmalara ara verilmesi tartışmalarını hızlandırdı. Alwatik'in avukatı Marie Dose, "Burada asıl önemli olan, yarın test sonuçları belli olacak mı? Belli olmazsa buraya yargılanmak için getirilemez" dedi. Avukat Marie Dose, "bugüne kadar 11 sanıktan hiçbirine test uygulanmaması karşısında da şaşkın olduklarını" belirtti. Mahkeme Başkanı Regis de Jorna, Alwatik hakkında gerekli tıbbi analizlerin yapıldığını, test sonuçları belli olur olmaz bir karar vereceklerini belirtti. Mahkeme, Fransız cihatçı terörünün bilinen iki ismi Peter Şerif ve Farid Benyettou'yu dinlemeyi planlıyordu. Mahkeme heyeti, olayın nasıl planlandığı ve kimlerin azmettirdiği sorularının yanıtını bulmak açısından Charlie Hebdo'ya saldıran Said ve Şerif Kouachi kardeşlerin de mensubu olduğu Buttes-Chaumont çetesine mensup bu iki cihatçının tanıklığına büyük önem veriyor. Özellikle Charlie Hebdo saldırısının talimatını verdiği düşünülen 38 yaşındaki Peter Sherif'in yattığı cezaevinden video konferans yöntemiyle dinlenmesi planlanıyordu. Davada "tanık" sıfatıyla dinlenecek olan Şerif, 2018'de Cibuti'de yakalandıktan sonra Fransa'ya iade edilmişti. Şerif, hakkındaki iddialarla ilgili ayrı bir dosyadan yargılanacak.

Tarihe belge olarak kalması için her saniyesi filme alınan Charlie Hebdo davası, geçtiğimiz Mayıs ayında Coronavirüs salgını nedeniyle Eylül ayına ertelenmişti. Yaklaşık 50 gün sürecek dava boyunca 144 tanık ve 10'un üzerinde uzman dinlenecek. Mahkeme heyeti, "terör saldırısına yardım ve iştirak etmek" iddiasıyla yargılanan ve Ali Rıza Polat ve Metin Karasular adında iki Türk sanığın da bulunduğu 11 sanık hakkındaki kararını 2 Kasım'da açıklayacak. Dünyadan 90 medya organının her gün izlediği dava için, hem konunun hassasiyeti hem de Corona virüsü salgını nedeniyle olağanüstü sağlık ve güvenlik önlemleri alındı. Charlie Hebdo'ya yine tehdit Charlie Hebdo dergisi, duruşmaların başlaması nedeniyle, saldırganlar tarafından 2015 terör saldırısına gerekçe gösterilen Hz. Muhammed karikatürlerini "Her şey bunun için miydi?" başlığıyla yeniden yayınladı. Ancak derginin bu tavrının hemen ardından El Kaide örgütü, dergi çalışanlarını yeniden ölümle tehdit etti. Derginin insan kaynakları müdürü Marika Bret, hafta başında, "ciddi tehdit unsuru" tespit edildiği gerekçesiyle, Fransız polisi tarafından düzenlenen 10 dakikalık bir operasyonla, evinden adeta kaçırılarak, gizli bir adrese yerleştirildi. Tüm dergi çalışanları polis korumasına alındı.