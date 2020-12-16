Charlie Hebdo Davasında Karar: Türk Sanığa 30 Yıl Hapis

Fransa'da 7-8 ve 9 Ocak 2015'te düzenlenen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo, Montrouge ve Hyper Cacher terör saldırılarının davasında beklenen karar çıktı. Mahkeme, 3'ü gıyabında yargılanan 14 sanıklı davada, "ana sanık olarak tanımlanan Ali Rıza Polat hakkında 30 yıl, lojistik yardım yaptığı belirlenen 3 sanık hakkında da 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası verdi. Paris'in yeni adliye binasında, özel görevli terör mahkemesinde görülen, zaman zaman Corona virüsü salgını, zaman zaman da hararetli tartışmalar nedeniyle uzayan Charlie Hebdo davası, 3 ay süren maraton duruşmaların ardından tamamlandı. Hakim Regis de Jorna'nın başkanlık ettiği, 5 kişilik uzman hakimden oluşan mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını dinledikten sonra kararını açıkladı. Kurban yakınlarının 5 yıldır beklediği duruşmada, en ağır ceza ana sanıklar olarak tanımlanan ve "saldırıya doğrudan iştirak etmekle" suçlanan Ali Rıza Polat ile; saldırganlardan Amedy Coulibaly'nin Suriye'ye kaçan eşi Hayat Boumeddien'e verildi. Polat ve Boumeddien 30 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, Ali Rıza Polat'ın " Hyper Cacher dükkanına saldıran Amedy Coulibaly'ye somut ve ayrıntılı bir şekilde kararlı bir lojistik destek sağladığını ve bu arada kendisine yakın olması nedeniyle, Coulibaly'nin terör saldırısı gerçekleştirme hedefiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu" belirledi. Ali Rıza Polat'ın avukatı Isabelle Coutant Peyre, kararın ardından, savcının müebbet talebine rağmen, 30 yıl hapis cezası veren mahkeme kararını "temyiz edeceklerini" açıkladı. Suriye'de olduğu için gıyabında yargılanan Amedy Coulibaly'nin kız arkadaşı Hayat Boumeddiene, "saldırıdan yalnızca 2 gün önce Suriye'ye kaçtığı ve saldırının hazırlanmasında büyük rolü olduğu" hükmüne varılarak, terör savcısının talep ettiği gibi, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suriye'de öldürüldüğü söylenen Mohamed Belhoucine ise, en ağır ceza olan ömür boyu hapis cezası aldı. Belhoucine, "Coulibaly'yi yönlendirmek ve saldırıyı uzaktan yönetmekten" suçlu bulundu. Savcının "ömür boyu hapis" talep ettiği iki sanık hakkındaki kararda, bu cezanın en az 3'te 2'sinin, yani 20 yılının kapalı olması benimsendi.