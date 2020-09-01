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Charlie Hebdo Muhammed karikatürlerini tekrar yayımlıyor

01.09.2020 23:26 | Son Güncelleme

2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili dava Çarşamba günü Paris’te başlıyor.

Dergi, yarın satışa çıkacak sayısında büyük tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini tekrar yayımlayacak.Fransa‘da yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo, tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini, 2015‘te dergiyi hedef alan saldırıyla ilgili çarşamba günü başlayacak davayla aynı gün tekrar yayımlama kararı aldı.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Laurent "Riss" Sourisseau, yarın satışa çıkacak sayıda karikatürlere eşlik edecek başyazısında, "Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Laurent "Riss" Sourisseau yazısında, "Bizi vuran nefret hala burada, 2015'ten bu yana mutasyona uğramak, görünüşünü değiştirmek, farkedilmemek ve haçlı seferini devam ettirebilmek için zamana direndi" ifadesini kullandı.

Dergide yayımlanan bir başka yazıda da, 2015 yılından bu yana Muhammed Peygamber ile ilgili başka karikatürleri yayımlamaları yönünde talep olduğu belirtildi.

Söz konusu yazıda, "Ancak biz bunu yapmayı hep reddettik. Yasak olduğu için değil, yasalar bunu yapmamıza izin veriyor, reddettik çünkü bunu yapmamız için iyi, anlamı olan ve tartışmaya bir şey katacak bir neden yoktu" ifadeleri yer aldı.

Derginin eski yayın direktörü Philippe Val karikatürlerin tekrar yayımlanmasının, düşünce özgürlüğünü "teröre" karşı savunmak için "harikulade bir fikir" olduğunu söyledi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Muhammed Moussaoui ise insanları karikatürleri "görmezden gelmeye" çağırdı. Moussaoui "Karikatürize etme özgürlüğü herkes için garanti altına alınmıştır, sevme ve sevmeme özgürlüğü de öyle. Şiddeti hiçbir şey haklı çıkaramaz" dedi.

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı derginin karikatürleri tekrar yayımlama kararını kınadığını açıkladı. Karikatürlerin 2015'te yayımlanmasının ardından Pakistan'da büyük gösteriler düzenlenmişti.

Suç ortakları yargılanacak

7 Ocak 2015'te silahlı saldırganlar Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasını basmış ve aralarında Fransa'nın en ünlü karikatüristlerinin de bulunduğu 12 kişiyi öldürmüştü. Saldırının failleri Cezayir asıllı Şerif ve Said Kouachi kardeşler saldırıdan iki gün sonra polis tarafından öldürülmüştü.

Charlie Hebdo saldırısını izleyen günlerde, saldırganların suç ortağı olduğu iddia edilen kişiler Paris'te silahsız bir polisi vurarak öldürmüş ve bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Çarşamba günkü duruşmada yargılanacak 14 sanık, Charlie Hebdo'nun Paris'teki bürosuna, ardından Yahudi marketine ve polis memuruna saldırı düzenleyenlere lojistik destek sağlamakla ve silah bulundurmakla suçlanıyor.

Karikatürleri ilk yayımlayan gazete Jyllands-Posten oldu

Karikatürler ilk olarak 2005 yılında Danimarka'daki Jyllands-Posten gazetesinde yayımlanmış, bir yıl sonra aynı karikatürlerin Charlie Hebdo'da yayımlanması, Müslüman dünyasının büyük tepkisini çekmişti. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve çarşamba günü ilk duruşması yapılacak olan dava 10 Kasım'a kadar devam edecek.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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