Charlie Hebdo Muhammed karikatürlerini tekrar yayımlıyor

Dergi, yarın satışa çıkacak sayısında büyük tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini tekrar yayımlayacak.Fransa‘da yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo, tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini, 2015‘te dergiyi hedef alan saldırıyla ilgili çarşamba günü başlayacak davayla aynı gün tekrar yayımlama kararı aldı.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Laurent "Riss" Sourisseau, yarın satışa çıkacak sayıda karikatürlere eşlik edecek başyazısında, "Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Laurent "Riss" Sourisseau yazısında, "Bizi vuran nefret hala burada, 2015'ten bu yana mutasyona uğramak, görünüşünü değiştirmek, farkedilmemek ve haçlı seferini devam ettirebilmek için zamana direndi" ifadesini kullandı.

Dergide yayımlanan bir başka yazıda da, 2015 yılından bu yana Muhammed Peygamber ile ilgili başka karikatürleri yayımlamaları yönünde talep olduğu belirtildi.

Söz konusu yazıda, "Ancak biz bunu yapmayı hep reddettik. Yasak olduğu için değil, yasalar bunu yapmamıza izin veriyor, reddettik çünkü bunu yapmamız için iyi, anlamı olan ve tartışmaya bir şey katacak bir neden yoktu" ifadeleri yer aldı.