Charlie Hebdo Saldırganı Binayı Ateşe Vermeye Gelmiş

Fransa'yı sarsan ikinci Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen Pakistanlı Zahir Hasan Mahmud, saldırıyı Hz. Muhammed'in karikatürleri yayınlandığı için düzenlediğini ve binayı ateşe vermeyi planladığını açıkladı. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard, saldırganın suçunu kabul ettiğini, ismi ve yaşı konusundaysa yalan söylediğinin anlaşıldığını kaydetti. Fransa'da 2015 yılında düzenlenen ve 12 dergi çalışanının yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo saldırısından 5 yıl sonra, derginin taşınmasına rağmen, 25 Eylül'de aynı binaya ikinci terör saldırısı düzenlendi. Elinde kasap satırı ile bina önüne gelen saldırgan, sigara içmek için bina önüne inen prodüksiyon şirketinde çalışan 2 gazeteciyi ağır yaraladı. Olaya ilişkin soruşturmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard, saldırganın suçunu kabul ettiğini açıkladı. Pakistan asıllı saldırganın yaşını 18 gösterdiğini, ancak 25 yaşında olduğunu da cep telefonundaki pasaport fotoğrafından tespit ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın ilk unsurlarına göre, Zahir Hasan Mahmud, Kouachi kardeşlerin saldırısından önce Charlie Hebdo'nun eski binasına 3 kez gelerek gözlem yaptı. Olay sabahı, saldırıya geçmeden önce 3 dakikalık bir video kaydı yaptı. Ana dili Urduca'da isminin zahir Hasan Mahmud olduğunu açıklayan saldırgan, videoda, "Fransa'da, saf ve yüce peygamberimiz üzerine karikatürler yapıyorlar, gidip buna isyan edeceğim" dedi. Video kaydının ardından Saint Denis mahallesinde bir satır, bir balta ve binayı ateşe vermek için 3 şişe tiner satın alan zanlı, bina önünde sigara içen iki kişiye saldırdığını anlattı. Savcı Richard, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar verirken, "Video kayıtlarında gazetecilerin önünden geçen saldırgan bir kaç adım geri atarak, yeniden gazetecilerin önüne geliyor ve 15 saniye içinde elindeki satırı büyük bir şiddetle kullanarak, kurbanlarının yüzünü ve kafa taslarını hedef alıyor. Genç kadının yüzünde kesik ve kırıklar meydana gelirken, 33 yaşındaki erkek kurbanın ise kafa tası yarılıyor" dedi.