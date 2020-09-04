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  4. Charlie Hebdo saldırısının Türk sanıklarından biri hakim karşısına çıktı: Suçlamaları reddetti

Charlie Hebdo saldırısının Türk sanıklarından biri hakim karşısına çıktı: Suçlamaları reddetti

04.09.2020 19:08 | Son Güncelleme

Charlie Hebdo saldırısının Türk sanığı Ali Rıza Polat hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Polat "Masum insanları öldüremezsiniz. Ben şiddet kullanmam" dedi.

Charlie Hebdo saldırısının Türk sanıklarından biri hakim karşısına çıktı: Suçlamaları reddetti

2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili başlayan davanın iki Türk sanığından birisi olan Ali Rıza Polat bugün hakim karşısına çıktı.

Saldırılarda 'kilit rol oynamakla' suçlanan Polat'ın, Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin gerçekleştirdiği saldırıda silahları temin ettiğinden şüpheleniyor.

Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Polat, masum olduğunu söyledi.

İstanbul'da doğan Polat, ailesiyle birlikte üç yaşındayken Fransa'ya taşındığını ve 13-14 yaşında küçük suçlara bulaştığını, daha sonra uyuşturucu satmaya başladığını belirtti.

"Bir terör eyleminde suç ortaklığı" suçlamasının yöneltildiği Polat, 2014'ten itibaren inançlı bir Müslüman olduğunu ve saldırılarda herhangi bir rolünün olmadığını vurguladı: "Bu insanlarla hiçbir ilgim yok. Masumları öldüremezsiniz. Ben şiddet kullanmam."

Duruşma Paris Adliyesi'nde görülüyor.

Polat ayrıca, saldırıdan sonra ülkeyi terk edip Suriye'ye kaçmakla da suçlanıyor.

Kamuoyunda "Çakal Carlos" olarak tanınan Ilich Ramirez Sanchez'i de savunan avukat Isabelle Coutant-Peyre'yi avukatı olarak seçen Polat, daha sonra hapishanede Peyre ile dini nikah yaptı. Dini nikahın yasal geçerliliği bulunmuyor. Polat'ı mahkemede Peyre temsil ediyor.

Davanın yaz başında görülmesi bekleniyordu ama Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Saldırıya müdahil oldukları iddia edilen sanıklardan üçü gıyaben yargılanacak, 11'i Paris'in kuzeybatısındaki adliyede hakim karşısına çıkacak.

Sanıklar, 'terör saldırısına yardım, silah temin etmek ve saldırganlara finansman sağlamakla' suçlanıyor. Duruşmaların kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Saldırıdan sonra 'Je suis Charlie' (Ben Charlie'yim) sloganıyla gösteriler düzenlendi.

Ne olmuştu?

Fransa'nın yakın tarihinin en travmatik olaylarından olan Charlie Hebdo saldırısı 7 Ocak 2015'te düzenlenmişti. Daha önce Danimarka'da Jyllands-Posten'in de yayımladığı Muhammed Peygamber karikatürünü kapak yapan Charlie Hebdo dergisi İslam dünyasının tepkisini çekmişti.

Beş yıl önce 7 Ocak'ta Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü.

Charlie Hebdo binasında öldürülenler, karikatüristler Cabu (Jean Cabut), Stéphane (Charb) Charbonnier, Philippe Honoré, Georges Wolinski, Bernard (Tignous) Verlhac, köşe yazarı psikanalist Elsa Cayat, ekonomist ve editör Bernard Maris, organizatör Michel Renaud, redaktör Moustapha Ourrad, polis memuru Ahmed Merabet, Charb'ın koruması Franck Brinsolaro ve teknik bakım için binadan bulunan Frédéric Boisseau.

Ertesi gün 8 Ocak'ta Coulibaly Paris'in güneyindeki Montrouge'da polis memuru Clarissa Jean-Philippe'i öldürdü. Bir sonraki gün 9 Ocak'ta da Coulibaly Yahudi markete saldırıp Philippe Braham, François-Michel Saada ve Yoav Hattab'ı öldürdü.

Saldırıyı, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütü üstlenmişti.

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