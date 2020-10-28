Charlie Hebdo: Türkiye, Erdoğan karikatürü sonrası Fransız mizah dergisini 'iğrenç yayıncılık'la suçladı

Charlie Hebdo, yeni sayısının tanıtımını Salı günü Twitter hesabından yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise karikatüre Twitter hesabından Fransızca küfür ederek tepki gösterdi.

Kalın, "Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın da, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürüne sert tepki gösterdi. Kalın, karikatür için "iğrenç yayıncılık" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve şarap servisi yapan tesettürlü bir kadın, karikatürde yarı çıplak bir şekilde tasvir ediliyorlar.

Karikatürün başlığında ise "Erdoğan aslında özel hayatında komik bir kişi" ifadesi yer alıyor.

Fransa'da 16 Ekim'de, Muhammed Peygamber'in karikatürlerini derste öğrencilerine gösteren Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cinayet sonrası yaptığı bazı açıklamalar ve karikatürlerin ülkede binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki çekti.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Ürdün, Fas ve Lübnan dahil birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pazartesi günü "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" diyerek boykot çağrısında bulundu.

Söz konusu karikatürler ise ilk kez 2015'te Charlie Hebdo tarafından yayımlanmıştı.

Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezine aynı yıl düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüştü.