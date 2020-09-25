Charlie Hebdo’nun Eski Binası Yakınlarında Saldırı

Fransa Başbakanı Jean Castex, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki eski bürosu yakınında dört kişinin bıçaklandığını açıkladı. Paris Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada zanlının tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Teşkilatı’ndan bir yetkili, ilk önce saldırıyı iki kişinin düzenlediğini düşündüklerini, ancak şimdi sadece bir zanlı olduğuna inandıklarını ve bu kişinin Paris’in doğusundaki Bastille Meydanı’nda yakalandığını söyledi.

Başbakan Castex, Paris’in banliyölerinden birine yaptığı ziyareti yarıda kesip gelişmeleri takip etmek üzere İçişleri Bakanlığı’na gitti.

Polis teşkilatından bir kaynak, daha önce Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bıçaklanan dört kişiden ikisinin ağır yaralı olduğunu, şüpheli bir paket nedeniyle de güvenlik kordonu oluşturulduğunu söyledi.

Polis teşkilatından iki kaynak ise olay yerinde pala ve et satırı bulunduğunu söyledi.

Yerel yetkililer, Paris'ın kuzeydoğusunda polis operasyonunun devam etmesi nedeniyle halktan bölgeden uzak durmasını istedi.