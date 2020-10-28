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Charlie Hebdo'ya soruşturma açıldı

28.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü nedeniyle Charlie Hebdo yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

Charlie Hebdo'ya soruşturma açıldı

İletişim Başkanlığı da gereken "hukuki ve diplomatik adımların" atılacağını duyurdu.Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı kapağına hükümetin tepkileri sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derginin sorumluları hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayını dolayısıyla derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince "Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma" başlatıldığı belitildi.

Türkiye "hukuki ve diplomatik adımlara" hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada da, Charlie Hebdo dergisinin kapağında yer alan Erdoğan karikatürü "şiddetle" kınandı. Açıklamada, "Charlie Hebdo’nun yayınladığı, Avrupa'nın her gün biraz daha battığı 'Türk ve İslam düşmanlığı' adlı kirli bataklıktan başka bir hiç bir şeyi temsil edemeyecek rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağı" vurgulanarak, "Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir" denildi.

Derginin kapağındaki karikatür

Charlie Hebdo dergisinin kapağında yer alan karikatürde iç çamaşırlarıyla bir koltukta oturan Erdoğan'ın, yanında duran elinde bir tepsi içinde iki şarap kadehi bulunan tesettürlü bir kadının eteğini havaya kaldırdığı ve Erdoğan'ın "Ooo Peygamber" dediği görülüyor. Erdoğan'ın eteği havaya kaldıran eliyle yaptığı işaret ise beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçıların işaretine benziyor. Karikatürün başlığında ise "Erdoğan özel yaşamda çok komiktir" ibaresi yer alıyor.

DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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