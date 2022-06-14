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Charlie Sheen'in 18 yaşındaki kızı Sami Sheen erotik siteye üye oldu!

14.06.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Two and a Half Men dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Charlie Sheen'in, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Denise Richards ile evliliğinden doğan kızları 18 yaşına girdi. Çiftin kızları Sami Sheen, erotik paylaşımların yapıldığı siteye üye olup ilk paylaşımını yaptı.

Charlie Sheen'in 18 yaşındaki kızı Sami Sheen erotik siteye üye oldu!

Son yıllarda yaşadığı alkol ve uyuşturucu problemleriyle gündeme gelen Two and a Half Men dizisinin yıldız ismi Charlie Sheen'in kızı babası gibi gündemden düşmüyor.

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"İSTİSMARCI BİR AİLEDE KAPANA KISILDIM"

Olaylı bir şekilde boşanmalarının ardından adları çeşitli skandallarla anılan Denise Richard ve Charlie Sheen'in 17 yaşındaki kızı Sami Sheen, çarpıcı bir itirafta bulunmuş, "Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım. Kendimden nefret ediyordum. Günlerce yemeden, içmeden yaşadığım oldu. Çılgıncasına depresyondaydım ve okuldan nefret ediyordum. Şimdi ise sonunda o cehennem gibi evden ayrıldım ve ruhsal bir uyanış gerçekleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

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Liseyi de bıraktığını açıklayan Sami Shenn, bu defa da erotik paylaşımların satıldığı siteye üye olmasıyla gündeme geldi.

Charlie Sheen'in 18 yaşındaki kızı, Pazartesi günü sosyal medyada paylaştığı bikinili bir fotoğrafla yeni hesabını duyurdu.

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BABASI KARŞI ÇIKTI

Us Weekly'de yer alan habere göre, Charlie Sheen'in bu harekete göz yummadığı ve iyi karşılanmadığı iddia edildi.

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56 yaşındaki yıldız isim kızının hamleleri karşısında, "Bu benim çatım altında gerçekleşmedi" dedi.

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Charlie Sheen, "Şimdi 18 yaşında ve annesiyle birlikte yaşıyor" diye ekleyerek kızının erotik siteye üye olmasının suçunu eski eşine attı.

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