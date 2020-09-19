Charlize Theron: 5 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Charlize Theron, çocukları 8 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August’ı büyütürken yalnız yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

45 yaşındaki Theron şu ifadeleri kullandı: “5 yıldan fazla bir süredir kimseyle çıkmadım. Arkadaşlarım, ‘Bir radevuya gitmelisin, bu adamla tanışmalısın’ demesine açığım.”

Oscar ödüllü oyuncu yeni insanlarla tanışma fikrine açık olduğunu ve hayatının ‘pek çok oyunla çıkagelmesi gerektiği bir noktasında olduğunu’ hissettiğini söyledi.

Theron sözlerini şöyle sürdürdü: “Düşündüğümüz türden bir oyun değil, hayatımın gerçekten iyi olduğu türde bir oyun bu yüzden onu getirebilmek daha iyi olur çünkü daha azını kabul etmeyeceğim.”

“YALNIZ HİSSETMİYORUM”

“Hayatıma dair dürüstçe yalnız hissetmediğimi söyleyebilirim. Çocuk sahibi olduğunuzda bu bir başka şeyin yerini alan bir şey ya da başka bir şeye daha az ilgi duymanıza neden olan bir şey değil. Önceliklerin yüksek talep gerektirdiği bir yerde olduğunu düşünüyorum, ebeveyn olmak çok fazla işi beraberinde getiriyor.”

