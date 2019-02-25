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Charlize Theron'dan Oscar sürprizi!

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GÜNDEM  | 25.02.2019 04:44 | Son Güncelleme

Sinema dünyasının kalbi bir kez daha Los Angeles'ta attı. Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) için ünlüler birer birer kırmızı halıdan geçip törenin yapılacağı Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nun salonuna doğru ilerledi.

Hollywood'un bu büyük gecesinde sürpriz Charlize Theron'dan geldi.

Charlize Theron'dan Oscar sürprizi!

Bir süre önce Brad Pitt ile aşk yaşadıklarına dair söylentilerle gündeme gelen Theron, geceye yeni saç rengiyle katıldı.
Sarı saçlarını koyu renge boyatan Theron, sade ama şık kıyafetiyle göz doldurdu.
Sinemanın ünlüleri de 91'inci Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı sergiliyor. İşte objektiflere yansıyanlar.
Shangela
Shangela
Jenifer Lewis
Billy Porter ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.
Billy Porter
Billy Porter
Laura Marano
En iyi kadın oyuncu adaylarından Lady Gaga bu kez sade giyindi.
Laura Marano
Sibley Scoles
Renee Bargh
Oscar adayları arasında yer alan Bradley Cooper geçmiş yıllarda Oscar törenlerine annesiyle giderdi. Bu kez hem sevgilisi Irina Shayk hem de annesi ile birlikte katıldı.
Tanika Ray
Kristin Cavallari
Melissa McCarthy
Emilia Clarke
Rachel Weisz
Gemma Chan
Nelen Mirren
Helen Mirren
Hannah Beachler
En iyi erkek oyuncu adaylarından Christian Bale ve eşi.
Octavia Spencer
Octavia Spencer
En iyi kadın oyuncu adaylarından Olivia Colman ve eşi.
Emma Stone
Angela Basset
Casey Musgrova
Bu yılın Oscar adaylarından Amy Adams da törene eşiyle katıldı.
Glenn Close
Jason Momoa ve eşi Lisa Bonet
Adam Lambert
Adam Lambert
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez
Jennifer Hudson
Maya Rudolph
Sam Elliot
Tina Fey
Model Ashley Graham, ilk kez Oscar kırmızı halısına çıktı.
Willem Dafoe ve eşi Giada Colagrandebr
Brie Larson
Krysten Ritter ve nişanlısı.
Lucy Boynton
Roma ile en iyi kadın oyuncu dalında aday olan Yalitza Aparicio.
Marina de Tavira da Roma filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.
Linda Cardellini
Laura Harrier
Michelle Yeoh
Emilia Clarke
Regina King
Constance Wu
Maria Menounos
Shangela
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Anahtar Kelimeler:
Hollywood Charlize Theron Oskar Los Angeles

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