Hollywood'un bu büyük gecesinde sürpriz Charlize Theron'dan geldi.

Charlize Theron'dan Oscar sürprizi!

Bir süre önce Brad Pitt ile aşk yaşadıklarına dair söylentilerle gündeme gelen Theron, geceye yeni saç rengiyle katıldı.

Sarı saçlarını koyu renge boyatan Theron, sade ama şık kıyafetiyle göz doldurdu.

Sinemanın ünlüleri de 91'inci Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı sergiliyor. İşte objektiflere yansıyanlar.

Shangela

Shangela

Jenifer Lewis

Billy Porter ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.

Billy Porter

Billy Porter

Laura Marano

En iyi kadın oyuncu adaylarından Lady Gaga bu kez sade giyindi.

Laura Marano

Sibley Scoles

Renee Bargh

Oscar adayları arasında yer alan Bradley Cooper geçmiş yıllarda Oscar törenlerine annesiyle giderdi. Bu kez hem sevgilisi Irina Shayk hem de annesi ile birlikte katıldı.

Tanika Ray

Kristin Cavallari

Melissa McCarthy

Emilia Clarke

Rachel Weisz

Gemma Chan

Nelen Mirren

Helen Mirren

Hannah Beachler

En iyi erkek oyuncu adaylarından Christian Bale ve eşi.

Octavia Spencer

Octavia Spencer

En iyi kadın oyuncu adaylarından Olivia Colman ve eşi.

Emma Stone

Angela Basset

Casey Musgrova

Bu yılın Oscar adaylarından Amy Adams da törene eşiyle katıldı.

Glenn Close

Jason Momoa ve eşi Lisa Bonet

Adam Lambert

Adam Lambert

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

Jennifer Hudson

Maya Rudolph

Sam Elliot

Tina Fey

Model Ashley Graham, ilk kez Oscar kırmızı halısına çıktı.

Willem Dafoe ve eşi Giada Colagrandebr

Brie Larson

Krysten Ritter ve nişanlısı.

Lucy Boynton

Roma ile en iyi kadın oyuncu dalında aday olan Yalitza Aparicio.

Marina de Tavira da Roma filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

Linda Cardellini

Laura Harrier

Michelle Yeoh

Emilia Clarke

Regina King

Constance Wu

Maria Menounos