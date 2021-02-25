Charlize Theron, lezbiyen olmak istiyor

Charlize Theron, Zor Ölüm'ün (Die Hard) lezbiyen uyarlamasında başrolü canlandırma fikrinde son derece ciddi olduğunu verdiği yeni röportajda yineledi.

Netflix'te yayımlanan The Old Guard filmiyle son dönemde isminden fazlasıyla söz ettiren Hollywood yıldızı 2020'nin sonunda Twitter'da bir hayranın yaptığı öneriyi onaylayarak sosyal medyada heyecan uyandırmıştı. Theron, bir hayranının odağında lezbiyen bir çiftin olacağı ve kendisinin başrolünde yer alacağı bir Zor Ölüm filminin çekilme ihtimaline dair paylaşımına cevap vererek basitçe, "Nereyi imzalayacağım" demişti.

IndieWire'ın haberine göre Theron verdiği yeni röportajda böyle bir projede yer alma isteğini yineledi. Görünüşe göre oyuncunun ihtiyacı olan tek şey projeyi üstlenmeye gönüllü bir stüdyo bulmak.

Theron projeye dair şu ifadeleri kullandı:

Evet, ciddiyim, bu harika bir fikir. Bu yüzden Twitter'da cevap verdim. Çünkü bunun harika olduğunu düşündüm. 'Bu kişinin satış yapmaya başlaması gerekiyor. Bu harika bir fikir' diye düşündüm. Ve iki kadın olacağı gerçeğiyle, 'Evet beni dahil edin' diye düşündüm.