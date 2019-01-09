MAGAZİN

Charly Jordan şov yapmak isterken rezil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

ABD'li model Charly Jordan'ın takipçilerine 'şov' yapmak isterken başına gelen talihsiz kaza sosyal medyada viral oldu. Jordan seksi görünmek isterken rezil oldu.

Instagram’da 1.6 milyon takipçisi bulunan ABD'li model Charly Jordan, duş aldığı sırada dans ettiği bir videoyu kişisel hesabından paylaştı. Hayranlarına dans hünerlerini göstermeye çalışan Jordan, talihsiz bir kaza yaşadı.

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Duş başlığının kafasına düşmesiyle neye uğradığını şaşıran Jordan, acı içinde dansını sonlandırdı.

Video planladığı gibi gitmese de paylaşmaktan geri durmayan Jordan, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

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Birçok kullanıcı, Jordan’ın videoyu paylaşarak kendisiyle dalga geçmesini övdü ve yüksek özgüvenine dikkat çekti. (Sözcü)

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Charly Jordan Charly Jordan duş

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