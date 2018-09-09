Charter uçuşlarda Antalya ilk sırada

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) EUROCONTROL İstatistiksel Referans Bölgesi raporlarına göre, Ağustos ayında yapılan charter uçuşlarda günlük ortalama 153.6 kalkışla Antalya Havalimanı’nın ilk sırada yer aldığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Funda Ocak, “Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde charter uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 153.6 kalkışla ilk sırada yer aldı. Charter uçuşlarda ağustos sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.0 artış gerçekleşen Antalya Havalimanı’nda, ikinci sırada Burgaz Havalimanı’nın yaklaşık 4 katı charter uçuş gerçekleşti" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak yaptığı açıklamada, “Rapora göre, Türkiye’de ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 8.5, kalkan uçak sayısında yüzde 8.6, transit üst geçişlerde yüzde 12.6 artış görüldü. Genel artış oranı ise yüzde 6.4 oldu. Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Atatürk Havalimanı günlük ortalama 583.7 kalkışla üçüncü sırada yer aldı. Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde kalkış trafiği en yoğun havalimanı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 680.5 trafikle dördüncü sırada yer aldı. Ağustos sonu itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki trafikte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artış gerçekleşti” dedi.