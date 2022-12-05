Dünya, Elon Musk tarafından kurulan OpenAI'nin en yeni sohbet robotu ChatGPT'yi konuşuyor. GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu metin üreten yapay zekalardan oluşan GPT ailesinin en son evrimi olarak nitelendiriliyor. Denenebilen yeni sohbet robotu bu yönüyle tüm dikkatleri çekmeyi başarmış durumda. Birçok kişi onu yazma yeteneği, karmaşık görevlerde yaptıkları ve kullanım kolaylığıyla övüyor.

PROFESÖRLERİ, PROGRAMCILARI VE GAZETECİLERİ İŞSİZ BIRAKABİLİR

Guardian'ın haberine göre; ChatGPT, makale yazma becerileri ve kullanılabilirliği ile akademisyenleri şaşırtıyor. Haberde, Elon Musk tarafından kurulan OpenAI vakfının en son chatbot'unun yazma yeteneği, karmaşık görevlerde yeterlilik ve kullanım kolaylığı ile görenleri şaşırtmasından sonra, profesörler, programcılar ve gazetecilerin sadece birkaç yıl içinde işsiz kalabileceğinden bahsediliyor.

TAM NOT ALACAK CEVAPLAR

ChatGPT'nin yayımlanmasından bu yana, akademisyenlerin, bu aracı kullanarak sınav sorularına tam not alacak yanıtlar ürettikleri söyleniyor. Ayrıca, programcıların aracı, belirsiz programlama dillerindeki kodlama zorluklarını saniyeler içinde çözmek için kullandıkları belirtiliyor.

ÖĞRENCİLERDEN İSTEDİĞİNİ YAPAY ZEKA DA YAPTI: HEM DE İYİ BİR NOT ALABİLECEK BİR ŞEKİLDE!

Habere göre, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde gazetecilik profesörü olan Dan Gillmor, yapay zekadan öğrencilerine verdiği görevlerden birini yerine getirmesini istedi: bir akrabaya çevrimiçi güvenlik ve gizlilik ilgili tavsiyelerde bulunan bir mektup yazmak... Yapay zeka, "Bir web sitesinin veya e-postanın meşruluğundan emin değilseniz, başkalarının bunu bir aldatmaca olarak bildirip bildirmediğini görmek için hızlı bir arama yapabilirsiniz." dedi. Gillmor ise "Buna iyi bir not verirdim" diye konuştu.

KANDIRMAK KOLAY DEĞİL

ChatGPT'nin sorulardaki yanlışlıkları fark etmede iyi olduğu söyleniyor. Örneğin, Columbus 2015'te Amerika'ya geldiğinde ne olduğunu açıklaması istendiğinde, ChatGPT yanlışlığın farkına vararak, herhangi bir yanıtın kurgusal olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Bot ayrıca sorguları yanıtlamayı tamamen reddetme yeteneğine de sahip. Örneğin, bir araba çalma konusunda tavsiye istendiğinde araba çalmanın ciddi sonuçları olabilecek ciddi bir suç olduğunu söyleyebiliyor. Ancak kurgusal bir VR oyununda araba çalma görevinin nasıl üstesinden gelineceğine dair tavsiye istendiğinde sonuç aynı olmayabiliyor.

OpenAI, yeni yapay zekanın kullanım kolaylığına odaklanılarak oluşturulduğunu söyledi. Şirketin önceki yapay zeka'sının aksine ChatGPT, bir "geri bildirim dönemi" için ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuldu. Şirket, aracın son sürümünü iyileştirmek için ise bu geri bildirimi kullanmayı hedefliyor.



