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ChatGPT nedir, nasıl çalışır? OpenAI teknolojisi ChatGPT yapay zeka botu nasıl kullanılır?

12.12.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI şirketinin gelişmiş bir çalışması olan ChatGPT, en basit tanımıyla bir yapay zekâ robotudur. ChatGPT, sorulara verdiği doğal yanıtlarla milyonlarca kişiyi şaşırtmaya devam eden bir dil modelidir. Kod hatası bulma ya da çeviri yapma gibi özellikleri de mevcut olan ChatGPT daha gelişmiş yapay zekâ teknolojileri için umut veren bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Peki, ChatGPT nedir ve nasıl çalışır?

ChatGPT nedir, nasıl çalışır? OpenAI teknolojisi ChatGPT yapay zeka botu nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • ChatGPT nedir?
  • ChatGPT nasıl çalışır?
  • ChatGPT nasıl kullanılır?
  • ChatGPT teknoloji dünyasında neden önemli?

OpenAI şirketinin en gelişmiş GPT dil modeli olan ChatGPT, ilgi çekici bir yapay zekâ robotudur. Tanıtıldığı gibi milyonlarca kişinin denediği ChatGPT soruları kolaylıkla algılayıp neredeyse bir insan gibi mantıklı yanıt verebilir. Bunun yanı sıra kod bloklarındaki hatalarını bile saptayabilen GhatGPT, diller arası çeviri işlemini de gerçekleştirebilir. Neredeyse her bir sektör için önemli olabilecek gelişmiş hizmetler sunan ChatGPT'nin teknoloji dünyasındaki çığır açan yazılımların başında konumlanmaya başladı.

ChatGPT nedir?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, teknoloji meraklıların en çok araştırdıkları yazılım programlarından biridir. ChatGPT'nin özeliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Doğal insan dilini anlama özelliği olan ChatGPT, son derece ayrıntılı metinler üretebilen bir yapay zekâ robotudur.
  • Prototip diyalog tabanlı bir yazılım olmasına rağmen insan tarafından yazılmış mantıklı ve bağlantılı metinler üretme konusunda oldukça gelişmiştir.
  • ChatGPT, GPT yani Generative Pre-Trained Transformer ailesinin en güncel çalışması olarak bilinir.
  • Türkçe de dâhil olmak üzere pek çok dildeki soruları algılayabildiği ve yanıtlayabilir.

ChatGPT ilk yapay zeka tabanlı sohbet robotu olmasa da diğer robotlardan ayrılan özellikleriyle ön plana çıkıyor. Örneğin akıcı ve mantıklı yanıtlar vermesi, bir akış içinde sorulan sorulara takip ederek cevap vermesi, nefret söylemlerinden uzak durması gibi bazı ayırıcı özelliklere sahip. ChatGPT'nin yapabildiklerini de şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Soruları mantıklı bir çerçevede cevaplayabilir.
  • Matematiksel denklemleri çözebilir.
  • Temel metinler (içerik, makale, edebî, senaryo vb.) üretebilir.
  • Kodlarda ve kod bloklarında hataları tespit edebilir.
  • Farklı diller arasında çeviriler yapabilir.
  • Anahtar kelimeleri algılayabilir ve metin özeti çıkarabilir.
  • Sorular dâhilinde öneriler yapabilir ve bir şeyin ne işe yaradığını açıklayabilir.

ChatGPT nasıl çalışır?

OpenAI'nin başarılı yapay zeka robotu olan ChatGPT, sayısız işlemi gerçekleştirebilir. OpenAI'nin belirttiği üzere ChatGPT araştırma ön izlemesi boyunca ücretsiz bir hizmet olarak devam edecek, yani bir süre boyunca bu robottan ücretsiz bir şekilde yararlanmak mümkün. ChatGPT'yi çalıştırmak oldukça basit ve bunun için yapılması gereken tek şey OpenAI'nin internet sitesindeki "ChatGPT'yi Dene" seçeneğine tıklamak. ChatGPT'yi kullanmak için öncelikle bir hesap oluşturmak gerekiyor. Hesap oluşturma işlemi de birkaç dakikalık kısa bir işlem.

Hesap oluşturduktan ve ChatGPT'ye giriş yaptıktan sonra istediğiniz soruları sormaya başlayarak ChatGPT'den yanıt alabilirsiniz. İster kodlama diliyle alakalı bir soru sorun, isterseniz bir senaryo yazmasını isteyin hatta sadece sohbet etmek isterseniz bile ChatGPT size mantıklı bir şekilde cevap verebilir.

ChatGPT kimin? ChatGPT kimin?

ChatGPT nasıl kullanılır?

Birçok kişinin ilk oluşturulduğu ve tanıtıldığı andan itibaren yoğun olarak ziyaret ettiği ChatGPT yapay zekâ robotu, bir süre boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir. Çığır açan bir teknoloji olarak nitelendirilen ChatGPT'nin kullanılması için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekilde:

  • Telefon, bilgisayar ya da tablet üzerinden tarayıcının adres çubuğuna "chat.openai.com" adresine girin.
  • Eğer OpenAI üyeliğiniz mevcutsa direkt olarak "Hesaba giriş yap" butonuna tıklayın.
  • OpenAI üyeliğiniz mevcut olmayan değilse "Hesap oluştur" butonuna tıklayın.
  • Hesap aktif hâle getirildikten sonra sisteme giriş yapın.

Başarılı bir giriş işlemi sonrasında ekrana gelen sohbet kısmından ChatGPT kolaylıkla kullanılabilir. Son derece gelişmiş bir yapay zeka robotu olan ChatGPT, verilen direktifi algılayarak istenilen metni oluşturabilir ya da sorulara yanıt sunabilir.

ChatGPT teknoloji dünyasında neden önemli?

Birçok teknoloji tutkunu tarafından incelendiği görülen ChatGPT, teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettirdiği söylenebilen bir yapay zekâ robotudur. Dolayısıyla ChatGPT'nin neden bu kadar mühim olduğu da aslında oldukça önemli ve göz önünde bulundurulması gereken bir konu. Söz konusu yapay zekâ robotunun önemini açıklamak için OpenAI şirketinin başkanı olan Greg Brockman'ın bazı söylemlerine değinmek daha iyi olacaktır:

ChatGPT, Brockman'a göre günde neredeyse 1 milyondan fazla kişinin test etmek için "chat.openai.com" platformuna kaydolduğu bir yazılımdır. Öyle ki ChatGPT konuşmalarının sayısız ekran görüntüsü LinkedIn ve Twitter başta olmak üzere pek çok platformda yayınlanmıştır. Bu çığır açan yapay zeka robotunun en önemli noktaları şu şekilde sıralanabilir:

  • ChatGPT mevcut metinlerin anlaşılması ve bu doğrultuda yeni metinlerin üretilmesi bakımından önemlidir.
  • Söz konusu dil modeli sayesinde kullanıcıların beklentileri anlaşılabilir ve buna uygun olarak yeni metinler oluşturulabilir.
  • Yapay zekâ teknolojilerinin son derece gelişmiş bir örneği olan ChatGPT, ileriye yönelik teknolojiler için güçlü bir temel oluşturur.
  • SEO bakımından da kullanışlı olabilen ChatGPT birçok SEO aracının görevini üstlenecek seviyeye kadar geliştirilebilir.
  • Görüntü, ses ve video tanıma teknolojisini barındırması sayesinde resim ve videoları anlamlı veriler hâline getirebilir.
  • Robotik sistemlerin, algoritmaların, pazarlama stratejilerinin ve özellikle oyun ya da uygulama programlama sürecinin etkin bir dayanağı olarak yararlanılabilir.
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