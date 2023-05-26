HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ChatGPT'nin resmi iPhone uygulaması 40'tan fazla ülkeye geldi! Aralarında Türkiye var mı?

ChatGPT'nin resmi iPhone uygulaması 40'tan fazla ülkeye geldi! Aralarında Türkiye var mı?

26.05.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, bu hafta iPhone ve iPad için resmi ChatGPT uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak 40'tan fazla ülkede kullanıma sunulduğunu duyurdu. 40'tan fazla ülke arasında Türkiye'nin olup olmadığı ise merak ediliyor. Öte yandan şirket, uygulamanın önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye geleceği sözünü verdi.

ChatGPT'nin resmi iPhone uygulaması 40'tan fazla ülkeye geldi! Aralarında Türkiye var mı?

OpenAI, ilk olarak geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulan iPhone ve iPad için resmi ChatGPT uygulamasını bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak 40'tan fazla ülkede daha kullanıma sundu.

chatgpt uygulama

İŞTE UYGULAMANIN KULLANILABİLDİĞİ ÜLKELER

MacRumors'un haberine göre uygulama, dünden itibaren şu ülkelerde kullanılabiliyor:

Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, Azerbaycan, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Hırvatistan, Kosta Rika, Ekvador, Estonya, Fransa, Almanya, Gana, Hindistan, Irak, İrlanda, İsrail, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Güney Kore, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Moritanya, Mauritius, Meksika, Fas, Namibya, Nauru, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Umman, Pakistan, Peru, Polonya, Katar, Slovenya, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri.

Eski Google CEO'sundan çok konuşulacak yapay zeka uyarısı! Eski Google CEO'sundan çok konuşulacak yapay zeka uyarısı!

Şimdilik uygulamanın kullanıma sunulduğu ülkeler arasında Türkiye yok.

ChatGPT uygulamasını kullanmak için bir OpenAI hesabı gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanıcıları şaşırtacak bir özellik yolda! Kullanıcıları şaşırtacak bir özellik yolda!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasına sert tepkiErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasına sert tepki
Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.