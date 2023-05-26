ChatGPT'nin resmi iPhone uygulaması 40'tan fazla ülkeye geldi! Aralarında Türkiye var mı?

OpenAI, ilk olarak geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulan iPhone ve iPad için resmi ChatGPT uygulamasını bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak 40'tan fazla ülkede daha kullanıma sundu.

İŞTE UYGULAMANIN KULLANILABİLDİĞİ ÜLKELER

MacRumors'un haberine göre uygulama, dünden itibaren şu ülkelerde kullanılabiliyor:

Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, Azerbaycan, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Hırvatistan, Kosta Rika, Ekvador, Estonya, Fransa, Almanya, Gana, Hindistan, Irak, İrlanda, İsrail, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Güney Kore, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Moritanya, Mauritius, Meksika, Fas, Namibya, Nauru, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Umman, Pakistan, Peru, Polonya, Katar, Slovenya, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri.

Şimdilik uygulamanın kullanıma sunulduğu ülkeler arasında Türkiye yok.

ChatGPT uygulamasını kullanmak için bir OpenAI hesabı gerekiyor.

