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  4. ChatGPT'ye benziyor! Çinli Baidu, "Ernie Bot"u yaygın kullanıma açtı

ChatGPT'ye benziyor! Çinli Baidu, "Ernie Bot"u yaygın kullanıma açtı

01.09.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli teknoloji şirketi Baidu, ChatGPT benzeri yapay zeka dil modelini yaygın kullanıma sundu. İlk kez mart ayında tanıtılan yapay zeka modeli, şirketin açıklamasına göre Çinli düzenleyici kurumların onayıyla yaygın kullanıma sunuldu.

ChatGPT'ye benziyor! Çinli Baidu, "Ernie Bot"u yaygın kullanıma açtı

Şirket, "Ernie Bot" mobil uygulamasını, internet sitesinde ve Çin'deki çevrim içi uygulama mağazalarında yayımladı.

İlk kez mart ayında tanıtılan yapay zeka modeli, uygulamayla yaygın kullanıma açıldı.

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EN FAZLA İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU

Ernie Bot, geçtiğimiz gün içinde Apple Çin'deki iOS uygulama mağazasında en fazla indirilen uygulama olurken Baidu'nun Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri geçtiğimiz gün içinde yüzde 3 değer kazandı.

Baidu Üst Yöneticisi (CEO) Robin Li, Ernie Bot'un kamuya açılmasının, gerçek dünyadaki insanlardan büyük ölçekte geri bildirime ulaşmaya olanak sağlayacağı ve bunun da yapay zeka modelinin daha fazla geliştirilmesine katkı yapacağını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka modelinin Çinli düzenleyici kurumların onayıyla yaygın kullanıma sunulduğu kaydedildi.

Çin Siber Uzay İdaresi, 15 Ağustos'ta "üretken yapay zeka sistemleri"nin denetimine ilişkin düzenleme getirmişti.

Düzenlemeyle, yapay zeka modellerine dayalı uygulamaların piyasaya sürülmeden önce siber güvenlik denetiminden geçirilmesi şartı getirilmiş ve geliştiricilerin hükümetin teknoloji ve veri paylaşımına ilişkin taleplerine uyması zorunlu kılınmıştı. (AA)

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yapay zeka Baidu

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