ChatGPT’ye kendi hayatını resmettirmek: ChatGPT’ye kendini çizdirme nasıl yapılır? ChatGPT “Hakkımda bildiklerine dayanarak, şu anki hayatımın nasıl göründüğünü düşündüğün bir resmi çiz” komutu

Yapay zekâ uygulamalarının insan yaşamına giriş yapmasıyla birlikte pek çok işlem daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bu uygulamalar arasında en sık tercih edileni ChatGPT programıdır. Eğitim, içerik hazırlama, ürün pazarlama gibi geniş bir kullanım alanına sahip olan bu program, insan gibi sorulan sorulara cevap vermekte ve çeşitli yazılar meydana getirmektedir. Bu uygulamanın en sık kullanılan özelliği ise ChatGPT’ye kendini çizdirme özelliğidir.

ChatGPT’ye kendi hayatını resmettirmek

Yapay zekâ uygulamaları sayesinde metin oluşturma, ürün önerileri yapma gibi birçok işlem daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. ChatGPT, yapay zekâ uygulamaları arasında en sık kullanılan uygulamalardan biridir. Sohbet botu olarak da ifade edilen bu yapay zekâ uygulaması bünyesinde kullanıcıların yararlanabileceği çeşitli özellikler bulunmaktadır. Son dönemlerde en sık kullanılan özelliklerinden biri ChatGPT ile görsel oluşturma özelliğidir.

Günümüzde birçok kişi bu özelliği kullanarak kendilerini resmettirmekte ve çeşitli sosyal medya mecraları üzerinden bu resimleri paylaşmaktadır. ChatGPT aracılığı ile kişilerin yaşamları görüntüler eşliğinde resme dökülmektedir.

ChatGPT’ye kendini çizdirme nasıl yapılır?

ChatGPT görsel oluşturma özelliği kullanılırken kullanıcılar birtakım bilgileri uygulamaya aktarmaktadır. Bu durum bazen kişisel verilerin güvenliğini riske sokabilmektedir. Bu yüzden yapay zekâ programlarını kullanan kişilerin kişisel verilerini paylaşırken çok dikkatli olması gerekmektedir.

ChatGPT beni çiz özelliği sayesinde kullanıcılar yapay zekâ uygulaması üzerinden kendi hayatlarını resmettirebilmekte ve hayatlarına bu uygulamanın gözünden bakabilmektedir. Genel olarak bu yapay zekâ sistemi aracılığı ile kendi hayatınızı resme aktarmak için yapmanız gereken komut vermektir.

ChatGPT “Hakkımda bildiklerine dayanarak, şu anki hayatımın nasıl göründüğünü düşündüğün bir resmi çiz” komutu ile hayatınızı resmettirebilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

ChatGPT'ye giriş yapın.

Yeni bir sohbet başlatın.

"ChatGPT uygulamasına ileti gönder" yazan kısma “Hakkımda bildiklerine dayanarak, şu anki hayatımın nasıl göründüğünü düşündüğün bir resmi çiz” yazın ve gönderin.

Daha sonra ChatGPT sizin için görsel oluşturacaktır.

Daha detaylı görsel oluşturmak isteyen kişiler ise yapay zekâ uygulaması üzerinden ne istediklerini anlatan bir metin yazabilir. Bu metinde kişiler hangi ortamda olmak istedikleri gibi ayrıntıları belirtebilir.

(İçerik görseli (illüstrasyon), DALL-E tarafından oluşturulmuştur)