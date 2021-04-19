Chauvin Davasında Kapanış Konuşmaları Günü

Üç haftadır devam eden dava kapsamında iddia makamı, eski polis memuru Derek Chauvin'in George Floyd'u 9 dakika 29 saniye boyunca sokak ortasında yere yatırarak boynuna diziyle bastırdığını ve nefes almasını önleyerek ölümüne neden olduğunu, bu nedenle kasıtsız adam öldürmeyle birlikte karşı karşıya olduğu iki cinayet suçu nedeniyle de ceza alması gerektiğini savunuyor.
Savunma ise Floyd'un fentanil ve metamfetamin alarak kendisini riske attığını, kendisini tutuklamaya çalışan polis memurlarına direndiğini, bu etkenlerin kalp hastalığı nedeniyle zaten hassas olan sağlık durumunu kötüleştirdiğini öne sürüyor.
Beton bariyerler ve dikenli tellerle çevrili olan ve Ulusal Muhafız birlikleri tarafından korunan mahkeme binasında toplanan jürinin iddia makamı ve savunmanın kapanış konuşmalarını dinlemesinin ardından Chauvin'in suçluluğu konusunda karara varması bekleniyor.
Avukatlar, kapanış konuşmalarını belirli bir süre içinde tamamlamaları konusunda herhangi bir kısıtlamayla karşı karşıya değil. Ancak hukuk uzmanları, uzun süren konuşmaların jüri üyelerinin dikkatini dağıtabileceği ve daha az etkili olacağı görüşünde. Davanın savcıları Steve Schleicher ve Jerry Blackwell'in kapanış konuşmasını birlikte yapması, konuşmaya Schleicher'ın başlaması, Blackwell'inse Chauvin'in avukatı Eric Nelson'ın konuşmasına karşı görüş bildirmesi bekleniyor.
45 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin, ikinci ve üçüncü derecede cinayet ve ikinci derecede kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor. Hukuk uzmanlarına göre savcı Steve Schleicher, jüri üyelerine bu suçlamaların ayrıntılarını anlatacak. Jürinin üç suçlama için de Chauvin'in yaptıklarının Floyd'un ölümünde ”önemli sebepsel etken” olarak rol oynadığı ve Chauvin'in güç kullanmasının makul olmadığı sonucuna varması gerekiyor.
İddia makamı, jüri üyelerine, Floyd'un kaldırıma yatırılıp boynuna bastırılması sonucu oksijensiz kalarak öldüğünü kaydeden tıp uzmanlarının mahkemede verdikleri ifadeleri ve Minneapolis Polis Teşkilatı'ndan yetkililerin güç kullanmanın, Chauvin'in aldığı eğitimin kapsamı dışında olduğu şeklindeki sözlerini hatırlatabilir.
Hukuk uzmanları ayrıca iddia makamının kapanışta Floyd'un Chauvin tarafından yere yatırıldığını ve diziyle boynuna bastırdığını görüntüleyen video kaydını yeniden jüri üyelerine göstermesini bekliyor.
Sanığın suçlu olduğuna ilişkin kararın tüm jüri üyeleri tarafından ortak alınması gerekiyor. Bu durumda Chauvin'in suçlu bulunmaması için avukatı Nelson'ın sadece tek bir jüri üyesini ikna etmesi yeterli olacak.
Nelson'un kapanış konuşmasında Hennepin İlçe Adli Tıp Müdürü Dr. Andrew Baker'ın Floyd'un yaşamını yitirmesinde oksijensiz kalmasının rol oynamadığı şeklindeki ifadesini yeniden gündeme getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Baker, ifadesinde, Floyd'un ölümünün cinayet olduğunu kabul etmiş ancak yerde yatılı tutulması sonucu kalbinin durduğunu söylemişti.
Chauvin'in avukatının Floyd'un uyuşturucu madde kullanımını da yeniden öne çıkarması bekleniyor.
Nelson ayrıca mahkemede görgü tanığı Darnella Frazier tarafından çekilen ve jüri üyelerine gösterilen video kaydını da yeniden gündeme getirebilir ve kamera açılarının yanıltıcı olduğunu öne sürebilir.
Dava kapsamındaki ifadeler, ikisi yedek 14 jüri üyesi tarafından dinlenmişti. Yargıç Peter Cahill'in teamüllere uygun olarak iki yedek üyeyi kapsam dışı bırakması durumunda geriye kalan 12 kişilik jüri altı beyaz ve altı siyah üyelerden oluşacak.
İkinci derecede cinayet suçlamasını yönelten iddia makamının Chauvin'in Floyd'a zarar verme niyeti taşıdığını kanıtlaması gerekiyor. Üçüncü derecede cinayetse Chauvin'in eylemlerinin ”çok tehlikeli” olduğu ve ölüm olasılığı karşısında kayıtsız kaldığının kanıtlanmasını gerektiriyor. İkinci derecede kasıtsız adam öldürme suçu için de jüri üyelerinin Chauvin'in ihmalkarlığının Floyd'un ölümüne neden olduğu kararına varması gerekiyor.
Her suç, farklı azami ceza gerektiriyor. İkinci derecede cinayet 40 yıla, üçüncü derecede cinayet 25 yıla, ikinci derecede kasıtsız adam öldürmeyse 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.