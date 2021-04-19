Chauvin Davasında Kapanış Konuşmaları Günü

Üç haftadır devam eden dava kapsamında iddia makamı, eski polis memuru Derek Chauvin'in George Floyd'u 9 dakika 29 saniye boyunca sokak ortasında yere yatırarak boynuna diziyle bastırdığını ve nefes almasını önleyerek ölümüne neden olduğunu, bu nedenle kasıtsız adam öldürmeyle birlikte karşı karşıya olduğu iki cinayet suçu nedeniyle de ceza alması gerektiğini savunuyor.

Savunma ise Floyd'un fentanil ve metamfetamin alarak kendisini riske attığını, kendisini tutuklamaya çalışan polis memurlarına direndiğini, bu etkenlerin kalp hastalığı nedeniyle zaten hassas olan sağlık durumunu kötüleştirdiğini öne sürüyor.

Beton bariyerler ve dikenli tellerle çevrili olan ve Ulusal Muhafız birlikleri tarafından korunan mahkeme binasında toplanan jürinin iddia makamı ve savunmanın kapanış konuşmalarını dinlemesinin ardından Chauvin'in suçluluğu konusunda karara varması bekleniyor.

Avukatlar, kapanış konuşmalarını belirli bir süre içinde tamamlamaları konusunda herhangi bir kısıtlamayla karşı karşıya değil. Ancak hukuk uzmanları, uzun süren konuşmaların jüri üyelerinin dikkatini dağıtabileceği ve daha az etkili olacağı görüşünde. Davanın savcıları Steve Schleicher ve Jerry Blackwell'in kapanış konuşmasını birlikte yapması, konuşmaya Schleicher'ın başlaması, Blackwell'inse Chauvin'in avukatı Eric Nelson'ın konuşmasına karşı görüş bildirmesi bekleniyor.