Chauvin Hakim Karşısına Çıkıyor

Minneapolis kentinde George Floyd’u gözaltına alırken kasıtsız olarak öldürmekle suçlanan eski polis Derek Chauvin yeni haftanın ilk gününde hakim karşısına çıkıyor.
Kentte ve Amerika genelinde duruşma öncesi yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılmış durumda
Derek Chauvin kasıtsız olarak adam öldürmekle suçlanıyor ancak Floyd’un avukatları kasten adam öldürmekle suçlanması gerektiğini belirtiyor.
Floyd’un avukatlarından Benjamin Crump CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Chauvin’in üçüncü derece cinayetle suçlanmasına karşı çıktı.
Crump, Chauvin’in Floyd’u isteyerek öldürdüğüne inandıklarını söyledi. Avukat Crump, Chauvin’in dizini yaklaşık 9 dakika hava almak için yalvaran Floyd’un boğazına bastırdığını kaydetti.
Crump, suçlamanın birinci derece cinayet olması gerektiğini vurguladı ve olaya karışan diğer üç eski polisin de suçlanması gerektiğini belirtti.
Floyd’un yaşamını yitirmesiyle Minneapolis’te başlayan gösteriler ülke geneline yayılmış durumda. 5 gündür süren gösterilerde can kaybı ve yaralananlar var.
15 eyalette ulusal muhafızlar iş başında.
Amerika’daki protestolar ülke sınırlarını aştı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteride bir araya geldi.
Amerika genelinde Cumartesi günü en az 30 kentte yer yer şiddete dönüşen protesto gösterileri vardı.
Protestolardan en fazla etkilenen kentlerden biri Los Angeles oldu. California Valisi Gavin Newsom kentte acil durum ilan etti ve Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.
Kentte yağma olayları da yaşandı.
Polis bir ara plastik mermi kullandı.