Chauvin Hakim Karşısına Çıkıyor

Minneapolis kentinde George Floyd’u gözaltına alırken kasıtsız olarak öldürmekle suçlanan eski polis Derek Chauvin yeni haftanın ilk gününde hakim karşısına çıkıyor.

Kentte ve Amerika genelinde duruşma öncesi yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılmış durumda

Derek Chauvin kasıtsız olarak adam öldürmekle suçlanıyor ancak Floyd’un avukatları kasten adam öldürmekle suçlanması gerektiğini belirtiyor.

Floyd’un avukatlarından Benjamin Crump CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Chauvin’in üçüncü derece cinayetle suçlanmasına karşı çıktı.

Crump, Chauvin’in Floyd’u isteyerek öldürdüğüne inandıklarını söyledi. Avukat Crump, Chauvin’in dizini yaklaşık 9 dakika hava almak için yalvaran Floyd’un boğazına bastırdığını kaydetti.

Crump, suçlamanın birinci derece cinayet olması gerektiğini vurguladı ve olaya karışan diğer üç eski polisin de suçlanması gerektiğini belirtti.

Floyd’un yaşamını yitirmesiyle Minneapolis’te başlayan gösteriler ülke geneline yayılmış durumda. 5 gündür süren gösterilerde can kaybı ve yaralananlar var.